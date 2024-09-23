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В Дагестане столкнулись с новым способом незаконного майнинга
В Дагестане столкнулись с новым способом незаконного майнинга - 23.09.2024, ПРАЙМ
В Дагестане столкнулись с новым способом незаконного майнинга
Владельцы майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, такие факты выявлены в... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T21:51+0300
2024-09-23T21:51+0300
2024-09-23T21:51+0300
криптовалюта
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дагестан
незаконный майнинг
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МАХАЧКАЛА, 23 сен - ПРАЙМ. Владельцы майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, такие факты выявлены в некоторых районах региона, сообщила пресс-служба правительства республики. (Премьер-министр Дагестана) Абдулмуслим Абдулмуслимов (на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме) отметил, что вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб, так как владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты придумывают новые методы обхода закона – устанавливают майнинг-фермы под землей… или используют передвижные установки. Соответствующие факты выявлены в некоторых районах региона", – говорится в сообщении. Также пресс-служба правительства республики опубликовала видео с подземной майнинг-фермой, найденной в Сергокалинском районе. Владельцы установки поместили под землей более 15 аппаратов для добычи криптовалюты. Материалами дела сейчас занимаются компетентные органы. Ранее в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") сообщали, что только за первый квартале 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.
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россия, дагестан, незаконный майнинг
Криптовалюта, РОССИЯ, Дагестан, незаконный майнинг
В Дагестане столкнулись с новым способом незаконного майнинга
В Дагестане нашли подземные майнинг-фермы для незаконной добычи криптовалюты
МАХАЧКАЛА, 23 сен - ПРАЙМ. Владельцы майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, такие факты выявлены в некоторых районах региона, сообщила пресс-служба правительства республики.
(Премьер-министр Дагестана) Абдулмуслим Абдулмуслимов (на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме) отметил, что вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб, так как владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты придумывают новые методы обхода закона – устанавливают майнинг-фермы под землей… или используют передвижные установки. Соответствующие факты выявлены в некоторых районах региона", – говорится в сообщении.
Также пресс-служба правительства республики опубликовала видео с подземной майнинг-фермой, найденной в Сергокалинском районе. Владельцы установки поместили под землей более 15 аппаратов для добычи криптовалюты.
Материалами дела сейчас занимаются компетентные органы.
Ранее в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") сообщали, что только за первый квартале 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.
Названы три главных вопроса промышленного майнинга