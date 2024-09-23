https://1prime.ru/20240923/daniya-851713719.html

Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в конфликте с Россией

Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в конфликте с Россией - 23.09.2024, ПРАЙМ

Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в конфликте с Россией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что западные страны должны отказаться от ограничений на использование своего оружия Украиной для нанесения... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T10:40+0300

2024-09-23T10:40+0300

2024-09-23T10:40+0300

политика

россия

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украина

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что западные страны должны отказаться от ограничений на использование своего оружия Украиной для нанесения ударов по России, сообщает Bloomberg."Мое предложение таково: давайте прекратим дискуссию о красных линиях", - заметила политик.По словам Фредериксен, Москва уже давно нарушила "самую главную красную линию", начав СВО на Украине.Фредериксен также отметила, что необходимо исключить задержки с поставками оружия и снять ограничения на его использование Вооруженными Силами Украины (ВСУ). Она сомневается, что Россия сможет расширить конфликт в Европе без помощи извне, такой как со стороны Китая.В то же время, президент России, Владимир Путин, заявил, что использование западного оружия для нанесения ударов по России будет означать, что страны НАТО и европейские страны напрямую находятся в состоянии войны с Россией.

https://1prime.ru/20240915/liniya-851575699.html

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россия, дания, украина