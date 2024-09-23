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"Страшный сон". В Турции объяснили, почему США опасаются влияния БРИКС - 23.09.2024, ПРАЙМ
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"Страшный сон". В Турции объяснили, почему США опасаются влияния БРИКС
"Страшный сон". В Турции объяснили, почему США опасаются влияния БРИКС - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Страшный сон". В Турции объяснили, почему США опасаются влияния БРИКС
Для Соединенных Штатов страшным сном является сокращение использования доллара в мире, что может случиться из-за растущего влияния БРИКС. Об этом РИА Новости... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T06:22+0300
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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Для Соединенных Штатов страшным сном является сокращение использования доллара в мире, что может случиться из-за растущего влияния БРИКС. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее, глава американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон предрек продвижение БРИКС усилия по уменьшению зависимости от доллара США. Топкурулу, комментируя это заявление, сказал, что Вашингтон сильно озабочек подобным положением дел. По его словам, в страшном сне США видят, как использование доллара постепенно "прекращается или значительно сокращается". Аналитик добавил, что причина в том, что американская экономика основана не на производстве, а на разнице между номинальной стоимостью доллара и затратами на его печать.Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, говорил ранее, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать. 8 ноября прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.
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россия, сша, турция, брикс, дедолларизация
РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ, БРИКС, дедолларизация
06:22 23.09.2024 (обновлено: 06:23 23.09.2024)
 
"Страшный сон". В Турции объяснили, почему США опасаются влияния БРИКС

США опасаются, что влияние БРИКС сократит использование доллара - турецкий политик

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Для Соединенных Штатов страшным сном является сокращение использования доллара в мире, что может случиться из-за растущего влияния БРИКС. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее, глава американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон предрек продвижение БРИКС усилия по уменьшению зависимости от доллара США. Топкурулу, комментируя это заявление, сказал, что Вашингтон сильно озабочек подобным положением дел.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире
1 сентября, 17:18
По его словам, в страшном сне США видят, как использование доллара постепенно "прекращается или значительно сокращается". Аналитик добавил, что причина в том, что американская экономика основана не на производстве, а на разнице между номинальной стоимостью доллара и затратами на его печать.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, говорил ранее, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
8 ноября прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.
 
РОССИЯСШАТУРЦИЯБРИКСдедолларизация
 
 
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