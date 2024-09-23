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В России подскочило производство парфюма - 23.09.2024, ПРАЙМ
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В России подскочило производство парфюма
В России подскочило производство парфюма - 23.09.2024, ПРАЙМ
В России подскочило производство парфюма
По результатам июля текущего года доля отечественных компаний на российском рынке по производству парфюма составила 62 процента на против 49 процентов в... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T08:36+0300
2024-09-23T08:48+0300
россия
импортозамещение
парфюмерия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. По результатам июля текущего года доля отечественных компаний на российском рынке по производству парфюма составила 62 процента на против 49 процентов в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"). Таким образом, на поставки зарубежного парфюма на текущий момент приходится 38 процентов."Производство всей парфюмерии в России выросло за год на 28,4 процента: если в январе–июле 2023 года было произведено только 46,4 миллиона флаконов, то за этот же период 2024-го показатель составил 59,5 миллиона флаконова", — пояснила газете руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.Сообщается, что больше всего за это время в России выпустили духов (2,8 миллиона штук). Таким образом, в соотвествии с расчетами, рост их производства, в сравнении с прошлым годом, составил 157 процентов.На втором месте расположилась туалетная вода (выпущено 2,7 миллиона штук). Уточняется, что ее доля в общем производстве парфюма в стране составила 34,3 процента.
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россия, импортозамещение, парфюмерия
РОССИЯ, импортозамещение, парфюмерия
08:36 23.09.2024 (обновлено: 08:48 23.09.2024)
 
В России подскочило производство парфюма

"Известия": производство духов в России выросло почти на 160 процентов

© fotolia.com / Yuri Arcurs % Покупатель в парфюмерном магазине
% Покупатель в парфюмерном магазине - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© fotolia.com / Yuri Arcurs
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. По результатам июля текущего года доля отечественных компаний на российском рынке по производству парфюма составила 62 процента на против 49 процентов в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").
Таким образом, на поставки зарубежного парфюма на текущий момент приходится 38 процентов.
"Производство всей парфюмерии в России выросло за год на 28,4 процента: если в январе–июле 2023 года было произведено только 46,4 миллиона флаконов, то за этот же период 2024-го показатель составил 59,5 миллиона флаконова", — пояснила газете руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.
Сообщается, что больше всего за это время в России выпустили духов (2,8 миллиона штук). Таким образом, в соотвествии с расчетами, рост их производства, в сравнении с прошлым годом, составил 157 процентов.
На втором месте расположилась туалетная вода (выпущено 2,7 миллиона штук). Уточняется, что ее доля в общем производстве парфюма в стране составила 34,3 процента.
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РОССИЯимпортозамещениепарфюмерия
 
 
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