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Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram - 23.09.2024, ПРАЙМ
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram
Мессенджер Telegram внес изменения в свою политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают его... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:26+0300
2024-09-23T18:28+0300
мессенджер telegram
павел дуров
конфиденциальность
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram внес изменения в свою политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив тем самым их единообразие во всем мире. По уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, отметил Дуров. В разделе "Политика конфиденциальности Telegram" на сайте мессенджера появился новый пункт под номером 8.3 "Правоохранительные органы". В нем сказано, что "если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить ваши IP-адрес и номер телефона соответствующим органам". Отмечается, что в случае предоставления каких-либо данных, это в будет отражено в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале. В пользовательском соглашении сказано, что мессенджер не должен использоваться, в частности, для рассылки спама или обмана пользователей. Из документа следует, что пользователь соглашается не призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах в Telegram. Также запрещается размещать незаконный порнографический контент в каналах, ботах и других общедоступных чатах и заниматься "деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран".
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мессенджер telegram, павел дуров, конфиденциальность
мессенджер Telegram, Павел Дуров, конфиденциальность
17:26 23.09.2024 (обновлено: 18:28 23.09.2024)
 
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram

Дуров: IP-адреса и номера нарушителей правил Telegram могут передавать властям

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram внес изменения в свою политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив тем самым их единообразие во всем мире. По уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, отметил Дуров.
В разделе "Политика конфиденциальности Telegram" на сайте мессенджера появился новый пункт под номером 8.3 "Правоохранительные органы". В нем сказано, что "если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить ваши IP-адрес и номер телефона соответствующим органам". Отмечается, что в случае предоставления каких-либо данных, это в будет отражено в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале.
В пользовательском соглашении сказано, что мессенджер не должен использоваться, в частности, для рассылки спама или обмана пользователей. Из документа следует, что пользователь соглашается не призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах в Telegram. Также запрещается размещать незаконный порнографический контент в каналах, ботах и других общедоступных чатах и заниматься "деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран".
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мессенджер TelegramПавел Дуровконфиденциальность
 
 
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