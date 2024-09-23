https://1prime.ru/20240923/durov-851726742.html

Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram

Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram - 23.09.2024, ПРАЙМ

Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram

Мессенджер Telegram внес изменения в свою политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают его... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T17:26+0300

2024-09-23T17:26+0300

2024-09-23T18:28+0300

мессенджер telegram

павел дуров

конфиденциальность

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram внес изменения в свою политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив тем самым их единообразие во всем мире. По уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, отметил Дуров. В разделе "Политика конфиденциальности Telegram" на сайте мессенджера появился новый пункт под номером 8.3 "Правоохранительные органы". В нем сказано, что "если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить ваши IP-адрес и номер телефона соответствующим органам". Отмечается, что в случае предоставления каких-либо данных, это в будет отражено в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале. В пользовательском соглашении сказано, что мессенджер не должен использоваться, в частности, для рассылки спама или обмана пользователей. Из документа следует, что пользователь соглашается не призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах в Telegram. Также запрещается размещать незаконный порнографический контент в каналах, ботах и других общедоступных чатах и заниматься "деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран".

https://1prime.ru/20240918/telegram-851648426.html

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мессенджер telegram, павел дуров, конфиденциальность