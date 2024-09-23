https://1prime.ru/20240923/durov-851726742.html
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram - 23.09.2024, ПРАЙМ
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram
Мессенджер Telegram внес изменения в свою политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают его... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:26+0300
2024-09-23T17:26+0300
2024-09-23T18:28+0300
мессенджер telegram
павел дуров
конфиденциальность
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram внес изменения в свою политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив тем самым их единообразие во всем мире. По уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, отметил Дуров. В разделе "Политика конфиденциальности Telegram" на сайте мессенджера появился новый пункт под номером 8.3 "Правоохранительные органы". В нем сказано, что "если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить ваши IP-адрес и номер телефона соответствующим органам". Отмечается, что в случае предоставления каких-либо данных, это в будет отражено в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале. В пользовательском соглашении сказано, что мессенджер не должен использоваться, в частности, для рассылки спама или обмана пользователей. Из документа следует, что пользователь соглашается не призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах в Telegram. Также запрещается размещать незаконный порнографический контент в каналах, ботах и других общедоступных чатах и заниматься "деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран".
https://1prime.ru/20240918/telegram-851648426.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:10:640:490_1920x0_80_0_0_5bc5d59cde8b2cd81e73663b84d99ef9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мессенджер telegram, павел дуров, конфиденциальность
мессенджер Telegram, Павел Дуров, конфиденциальность
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram
Дуров: IP-адреса и номера нарушителей правил Telegram могут передавать властям
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram внес изменения в свою политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив тем самым их единообразие во всем мире. По уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, отметил Дуров.
В разделе "Политика конфиденциальности Telegram" на сайте мессенджера появился новый пункт под номером 8.3 "Правоохранительные органы". В нем сказано, что "если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить ваши IP-адрес и номер телефона соответствующим органам". Отмечается, что в случае предоставления каких-либо данных, это в будет отражено в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале.
В пользовательском соглашении сказано, что мессенджер не должен использоваться, в частности, для рассылки спама или обмана пользователей. Из документа следует, что пользователь соглашается не призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах в Telegram. Также запрещается размещать незаконный порнографический контент в каналах, ботах и других общедоступных чатах и заниматься "деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран".
Мать детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом