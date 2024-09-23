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В России увеличился объем производства электроники, заявил Мишустин

В России увеличился объем производства электроники, заявил Мишустин - 23.09.2024, ПРАЙМ

В России увеличился объем производства электроники, заявил Мишустин

Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:53+0300

2024-09-23T11:53+0300

2024-09-23T11:53+0300

экономика

россия

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правительство

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СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За первое полугодие объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно соответствующего периода 2023 года", - сообщил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".

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россия, электроника, правительство