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В России увеличился объем производства электроники, заявил Мишустин
В России увеличился объем производства электроники, заявил Мишустин - 23.09.2024, ПРАЙМ
В России увеличился объем производства электроники, заявил Мишустин
Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:53+0300
2024-09-23T11:53+0300
2024-09-23T11:53+0300
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СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Объем производства электроники и оптических изделий в РФ за первое полугодие вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За первое полугодие объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно соответствующего периода 2023 года", - сообщил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".
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россия, электроника, правительство
Экономика, РОССИЯ, электроника, правительство
В России увеличился объем производства электроники, заявил Мишустин
Мишустин: объем производства электроники и оптических изделий в РФ вырос на 35%