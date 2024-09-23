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Фигуранты дела Wildberries объяснили свою попытку проникнуть в "Склиф" - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Фигуранты дела Wildberries объяснили свою попытку проникнуть в "Склиф"
Фигуранты дела Wildberries объяснили свою попытку проникнуть в "Склиф" - 23.09.2024, ПРАЙМ
Фигуранты дела Wildberries объяснили свою попытку проникнуть в "Склиф"
Получившие по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского фигуранты дела Wildberries заявили, что хотели | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:18+0300
2024-09-23T17:50+0300
происшествия
wildberries
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Получившие по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского фигуранты дела Wildberries заявили, что хотели туда попасть, чтобы поддержать родственников. Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что защитник Кодзоева А.Б. в судебном заседании "позицию подзащитного поддержал, указал, что Кодзоев А.Б. приехал к медицинскому учреждению для поддержания родственников в сложной ситуации", при этом умысла на совершение противоправных действий не имелось. Аналогичной позиции, согласно документам, придерживается и еще один фигурант по фамилии Баркинхоев. Трое из 19 человек, получивших административные аресты, признали свою вину, остальные — не стали этого делать. Из документов следует, что у здания "Склифа" собрались 30 человек. Они предпринимали попытки проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым препятствуя работе приемного отделения. Мужчин проинформировали о том, что проход закрыт, им предложили покинуть прилегающую к зданию территорию, на что они не реагировали, говорится в документах. В ходе задержания фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции". В связи с этим к ним применили физическую силу и меру принудительного доставления в территориальное подразделение полиции. Ранее в "Склиф" доставили раненных в результате перестрелки в офисе Wildberries. Согласно данным Следственного комитета РФ, в результате данного происшествия пострадали семь человек (в том числе два сотрудника правоохранительных органов) и два человека погибли.
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wildberries, россия
Происшествия, Wildberries, РОССИЯ
17:18 23.09.2024 (обновлено: 17:50 23.09.2024)
 
Фигуранты дела Wildberries объяснили свою попытку проникнуть в "Склиф"

РИА Новости: фигуранты дела WB хотели проникнуть в "Склиф" для поддержки родных

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ"
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Получившие по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского фигуранты дела Wildberries заявили, что хотели туда попасть, чтобы поддержать родственников. Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что защитник Кодзоева А.Б. в судебном заседании "позицию подзащитного поддержал, указал, что Кодзоев А.Б. приехал к медицинскому учреждению для поддержания родственников в сложной ситуации", при этом умысла на совершение противоправных действий не имелось.
Аналогичной позиции, согласно документам, придерживается и еще один фигурант по фамилии Баркинхоев.
Трое из 19 человек, получивших административные аресты, признали свою вину, остальные — не стали этого делать.
Из документов следует, что у здания "Склифа" собрались 30 человек. Они предпринимали попытки проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым препятствуя работе приемного отделения. Мужчин проинформировали о том, что проход закрыт, им предложили покинуть прилегающую к зданию территорию, на что они не реагировали, говорится в документах.
В ходе задержания фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции". В связи с этим к ним применили физическую силу и меру принудительного доставления в территориальное подразделение полиции.
Ранее в "Склиф" доставили раненных в результате перестрелки в офисе Wildberries. Согласно данным Следственного комитета РФ, в результате данного происшествия пострадали семь человек (в том числе два сотрудника правоохранительных органов) и два человека погибли.
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
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