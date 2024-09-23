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Алиханов назвал сроки создания стратегии развития фотоники в России
Алиханов назвал сроки создания стратегии развития фотоники в России - 23.09.2024, ПРАЙМ
Алиханов назвал сроки создания стратегии развития фотоники в России
Стратегию развития фотоники в России до 2030 года планируется разработать до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T14:08+0300
2024-09-23T14:08+0300
2024-09-23T14:09+0300
минпромторг
антон алиханов
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СИРИУС, 23 сен - ПРАЙМ. Стратегию развития фотоники в России до 2030 года планируется разработать до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Микроэлектроника 2024". "Мы по поручению Михаила Владимировича (Мишустина - ред.) вместе с "Росатомом"... до конца года должны подготовить стратегию развития до 2030 года фотоники в целом. Уверен, что там будут разделы, связанные с поддержкой спроса", - сказал он. Алиханов отметил, что на сегодня фотоника, лазерные технологии являются быстрорастущим сегментом. Российских рынок в области фотоники за ближайшие шесть лет, как ожидается, составит более 1 триллиона рублей. Сфера применения таких технологий достаточно широкая, их можно использовать в медицине, компьютерных технологиях, оптике и в военной сфере. "В основном сейчас мы сконцентрированы на поддержке опытно-конструкторских работ, на разработке новых технологий как военного, так и не военного назначения", - заключил Алиханов. Фотоника занимается созданием устройств различного назначения на базе оптических сигналов. Это, по сути, аналог электроники, но в ней вместо электронов используются кванты электромагнитного поля - фотоны, что связано с существенно меньшими энергопотерями и даёт возможность для большей миниатюризации устройств. Рынок техники, где применяются фотонные и лазерные технологии, один из самых перспективных в мире. В 2023 году его объем составил около 20 миллиардов долларов (около 2 триллионов рублей), а темпы его ежегодного прироста составляют свыше 10%. По итогам совещания в Сарове в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать комплексную целевую программу развития фотоники в России на период до 2030 года.
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минпромторг, антон алиханов
Минпромторг, Антон Алиханов
Алиханов назвал сроки создания стратегии развития фотоники в России
Алиханов: стратегию развития фотоники в РФ до 2030 г разработают до конца года
СИРИУС, 23 сен - ПРАЙМ. Стратегию развития фотоники в России до 2030 года планируется разработать до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Микроэлектроника 2024".
"Мы по поручению Михаила Владимировича (Мишустина - ред.) вместе с "Росатомом"... до конца года должны подготовить стратегию развития до 2030 года фотоники в целом. Уверен, что там будут разделы, связанные с поддержкой спроса", - сказал он.
Алиханов отметил, что на сегодня фотоника, лазерные технологии являются быстрорастущим сегментом. Российских рынок в области фотоники за ближайшие шесть лет, как ожидается, составит более 1 триллиона рублей. Сфера применения таких технологий достаточно широкая, их можно использовать в медицине, компьютерных технологиях, оптике и в военной сфере.
"В основном сейчас мы сконцентрированы на поддержке опытно-конструкторских работ, на разработке новых технологий как военного, так и не военного назначения", - заключил Алиханов.
Фотоника занимается созданием устройств различного назначения на базе оптических сигналов. Это, по сути, аналог электроники, но в ней вместо электронов используются кванты электромагнитного поля - фотоны, что связано с существенно меньшими энергопотерями и даёт возможность для большей миниатюризации устройств. Рынок техники, где применяются фотонные и лазерные технологии, один из самых перспективных в мире. В 2023 году его объем составил около 20 миллиардов долларов (около 2 триллионов рублей), а темпы его ежегодного прироста составляют свыше 10%.
По итогам совещания в Сарове в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать комплексную целевую программу развития фотоники в России на период до 2030 года.