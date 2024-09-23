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Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров - 23.09.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе утром в понедельник растут на 2%, приближаясь к 410 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:34+0300

2024-09-23T11:34+0300

2024-09-23T11:34+0300

энергетика

европа

газ

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе утром в понедельник растут на 2%, приближаясь к 410 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 401,1 доллара (+0,9%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.01 мск их стоимость составляет 406 долларов (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 397,6 доллара за тысячу кубометров. Эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione в ежедневном обзоре написал, что цены на газовом рынке вновь выросли в пятницу, поскольку появившаяся в четверг днем новость о договорённостях о замещении в конце года российского газа, который идет транзитом через Украину, на азербайджанский, не подтвердилась официальными источниками. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.

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европа, газ