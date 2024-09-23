https://1prime.ru/20240923/gaz-851721779.html

Кризис или газ: Австрия оказалась перед сложным выбором из-за России

Кризис или газ: Австрия оказалась перед сложным выбором из-за России - 23.09.2024, ПРАЙМ

Кризис или газ: Австрия оказалась перед сложным выбором из-за России

Австрии предстоит сделать сложный выбор между сохранением зависимости от российского газа и ускорением энергетического перехода. говорится в материале издания... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T14:56+0300

2024-09-23T14:56+0300

2024-09-23T14:56+0300

энергетика

россия

австрия

газ

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Австрии предстоит сделать сложный выбор между сохранением зависимости от российского газа и ускорением энергетического перехода. говорится в материале издания Reuters."Другие страны недовольны тем, что Австрия все еще потребляет такие большие объемы российского газа", — поделился мнением Стефан Шиман-Вукан, старший экономист Австрийского института экономических исследований.Отмечается, что 83% импортированного газа по-прежнему поступает из России, а усилия по диверсификации энергоснабжения только начинают развиваться. Главная энергетическая компания Вены планирует отказаться от российского газа с 2025 года, но возникает риск энергетического кризиса на фоне прекращения поставок из Украины.Ожидается, что это приведет к росту цен на газ примерно на 20%. Австрийские власти в свою очередь уверены, что эта проблема может быть решена через импорт и резервы. Партии также обещают стимулировать экономику через снижение налогов или поиск дополнительных ресурсов. Однако эксперты предупреждают о негативных последствиях высокой инфляции и недостаточной конкурентоспособности Австрии, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240920/gaz-851681709.html

австрия

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россия, австрия, газ