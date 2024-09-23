https://1prime.ru/20240923/gaz-851727287.html
Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС
Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС - 23.09.2024, ПРАЙМ
Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС
Доля американских поставок газа в Евросоюз сейчас сопоставима с российской, сообщили заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:48+0300
2024-09-23T17:48+0300
2024-09-23T17:48+0300
потребление газа в европе
запасы газа в европе
совместные закупки газа в ес
мария захарова
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля американских поставок газа в Евросоюз сейчас сопоставима с российской, сообщили заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По данным самой ЕК, в августе этого года доля России в еэсовском импорте газа составила 18%", - уточнила она. По ее словам, с точки зрения тех, кто продвигает в ЕС антироссийскую политику, это довольно много. С учетом сопоставимых поставок из США они должны испытывать стыд перед американскими хозяевами - ведь те сделали очень много, чтобы подсадить европейцев на свой дорогой и неэкологичный газ. Тем самым должны быть созданы условия для перехода производственных мощностей компаний из ставшей неконкурентоспособной Европы в Штаты. В этой ситуации Брюссель стремиться добиться сокращения поставок российского газа за счет наращивания постановок из-за океана, добавила официальный представитель МИД РФ. Она напомнила, что в начале осени экс-глава Европейского Центробанка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил доклад об утере Евросоюзом конкурентоспособности. По его данным, в 2023 году цены на газ в ЕС были почти в 3,5 раза выше, чем в США, а на электроэнергию – более чем в полтора раза. При этом расходы региона на импорт ископаемого топлива были на 90% выше, чем в среднем за период с 2017 по 2021 годы.При этом доходы Норвегии от поставок составили 50 миллиардов евро, России – 30 миллиардов евро. О доходах остальных поставщиков умалчивается, видимо, из желания скрыть истинную цену "солидарности" заокеанского партнера с Европой в деле избавления от российского газа, отметила Захарова.
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потребление газа в европе, запасы газа в европе, совместные закупки газа в ес, мария захарова
потребление газа в Европе, запасы газа в Европе, совместные закупки газа в ЕС, Мария Захарова
Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС
Захарова: Вашингтон сейчас поставляет в ЕС примерно столько газа, что и Россия
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля американских поставок газа в Евросоюз сейчас сопоставима с российской, сообщили заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По данным самой ЕК, в августе этого года доля России в еэсовском импорте газа составила 18%", - уточнила она.
По ее словам, с точки зрения тех, кто продвигает в ЕС антироссийскую политику, это довольно много. С учетом сопоставимых поставок из США они должны испытывать стыд перед американскими хозяевами - ведь те сделали очень много, чтобы подсадить европейцев на свой дорогой и неэкологичный газ. Тем самым должны быть созданы условия для перехода производственных мощностей компаний из ставшей неконкурентоспособной Европы в Штаты.
В этой ситуации Брюссель стремиться добиться сокращения поставок российского газа за счет наращивания постановок из-за океана, добавила официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что в начале осени экс-глава Европейского Центробанка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил доклад об утере Евросоюзом конкурентоспособности. По его данным, в 2023 году цены на газ в ЕС были почти в 3,5 раза выше, чем в США, а на электроэнергию – более чем в полтора раза. При этом расходы региона на импорт ископаемого топлива были на 90% выше, чем в среднем за период с 2017 по 2021 годы.
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При этом доходы Норвегии от поставок составили 50 миллиардов евро, России – 30 миллиардов евро. О доходах остальных поставщиков умалчивается, видимо, из желания скрыть истинную цену "солидарности" заокеанского партнера с Европой в деле избавления от российского газа, отметила Захарова.