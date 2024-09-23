https://1prime.ru/20240923/gaz-851727287.html

Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС

Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС - 23.09.2024, ПРАЙМ

Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС

Доля американских поставок газа в Евросоюз сейчас сопоставима с российской, сообщили заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T17:48+0300

2024-09-23T17:48+0300

2024-09-23T17:48+0300

потребление газа в европе

запасы газа в европе

совместные закупки газа в ес

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2842149dc2907d71d32aaf7c53e62845.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля американских поставок газа в Евросоюз сейчас сопоставима с российской, сообщили заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По данным самой ЕК, в августе этого года доля России в еэсовском импорте газа составила 18%", - уточнила она. По ее словам, с точки зрения тех, кто продвигает в ЕС антироссийскую политику, это довольно много. С учетом сопоставимых поставок из США они должны испытывать стыд перед американскими хозяевами - ведь те сделали очень много, чтобы подсадить европейцев на свой дорогой и неэкологичный газ. Тем самым должны быть созданы условия для перехода производственных мощностей компаний из ставшей неконкурентоспособной Европы в Штаты. В этой ситуации Брюссель стремиться добиться сокращения поставок российского газа за счет наращивания постановок из-за океана, добавила официальный представитель МИД РФ. Она напомнила, что в начале осени экс-глава Европейского Центробанка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил доклад об утере Евросоюзом конкурентоспособности. По его данным, в 2023 году цены на газ в ЕС были почти в 3,5 раза выше, чем в США, а на электроэнергию – более чем в полтора раза. При этом расходы региона на импорт ископаемого топлива были на 90% выше, чем в среднем за период с 2017 по 2021 годы.При этом доходы Норвегии от поставок составили 50 миллиардов евро, России – 30 миллиардов евро. О доходах остальных поставщиков умалчивается, видимо, из желания скрыть истинную цену "солидарности" заокеанского партнера с Европой в деле избавления от российского газа, отметила Захарова.

https://1prime.ru/20240923/zakharova-851725391.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

потребление газа в европе, запасы газа в европе, совместные закупки газа в ес, мария захарова