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Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов - 23.09.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись почти на 5% – до 416 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 23.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись почти на 5% – до 416 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 401,1 доллара (+0,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 397 долларов (-0,2%), ценовой максимум – 417,5 доллара (+5%). Последние фьючерсы торговались по 416,4 доллара (+4,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 397,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.
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европа, биржевые торги, мировые цены на газ
Экономика, ЕВРОПА, биржевые торги, мировые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 5%, до $416 за тысячу кубов
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись почти на 5% – до 416 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 401,1 доллара (+0,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 397 долларов (-0,2%), ценовой максимум – 417,5 доллара (+5%). Последние фьючерсы торговались по 416,4 доллара (+4,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 397,6 доллара за тысячу кубометров.
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.
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