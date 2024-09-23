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В Херсонской области произошел теракт в отношении главного врача больницы
В Херсонской области произошел теракт в отношении главного врача больницы - 23.09.2024, ПРАЙМ
В Херсонской области произошел теракт в отношении главного врача больницы
Террористический акт был совершен против семьи главного врача больницы в Алешках Херсонской области, погибла жена главврача, сам он выжил. Об этом сообщил глава | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T19:07+0300
2024-09-23T19:07+0300
2024-09-23T19:07+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Террористический акт был совершен против семьи главного врача больницы в Алешках Херсонской области, погибла жена главврача, сам он выжил. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "В Алешках теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. Сам он чудом выжил. К сожалению, погибла супруга Владимира Ивановича" , — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что Харлана, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах, выезжает во все населенные пункты невзирая на опасность и пользуется огромным авторитетом людей, выслеживали целенаправленно. "Доктора выслеживали целенаправленно. Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей. "Нет таких слов, чтобы передать всю чудовищность этого злодеяния. В этом украинские нацисты превзошли даже своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей Второй мировой", — подчеркнул Алексеенко.
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В Херсонской области произошел теракт в отношении главного врача больницы
В Херсонской области главврач больницы в Алешках выжил при теракте, жена погибла
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Террористический акт был совершен против семьи главного врача больницы в Алешках Херсонской области, погибла жена главврача, сам он выжил. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"В Алешках теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. Сам он чудом выжил. К сожалению, погибла супруга Владимира Ивановича" , — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Харлана, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах, выезжает во все населенные пункты невзирая на опасность и пользуется огромным авторитетом людей, выслеживали целенаправленно.
"Доктора выслеживали целенаправленно. Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей.
"Нет таких слов, чтобы передать всю чудовищность этого злодеяния. В этом украинские нацисты превзошли даже своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей Второй мировой", — подчеркнул Алексеенко.
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