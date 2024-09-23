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Греф назвал Сбербанк самым большим потребителем микроэлектроники в России - 23.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф назвал Сбербанк самым большим потребителем микроэлектроники в России
Греф назвал Сбербанк самым большим потребителем микроэлектроники в России - 23.09.2024, ПРАЙМ
Греф назвал Сбербанк самым большим потребителем микроэлектроники в России
Сбербанк является владельцем самого большого парка вычислительных мощностей и самым большим потребителем микроэлектроники в России, рассказал глава банка Герман | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T19:58+0300
2024-09-23T19:58+0300
экономика
россия
герман греф
сбербанк
микроэлектроника
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сбербанк является владельцем самого большого парка вычислительных мощностей и самым большим потребителем микроэлектроники в России, рассказал глава банка Герман Греф в ходе форума "Микроэлектроника-2024". "Мы владелец самого большого парка в стране вычислительных мощностей. У нас в наших четырех дата-центрах размещено более 63 тысяч серверов различного назначения… Мы сегодня самый большой потребитель микроэлектроники и специалистов, связанных с этим", - сказал он. Греф отметил, что по прогнозам консалтинговых компаний, до 2030 года в мире будет наблюдаться дефицит специалистов в области микроэлектроники в размере примерно миллиона человек. "Мы посчитали, что такое это для нашего рынка - примерно 50 тысяч человек будет не хватать, даже если мы сегодняшний плановый рост заложим в наших вузах в подготовке специалистов", - добавил он. Глава Сбербанка отметил, что банк старается создавать все условия для развития новых специалистов, находится в партнерстве с кафедрами различных вузов страны. "В первую очередь вклад в талантливых ребят, отбор их, подготовка и, самое главное, обучение на практике. Это, наверное, самое основное, что мы сегодня делаем", - заключил он.
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россия, герман греф, сбербанк, микроэлектроника
Экономика, РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк, микроэлектроника
19:58 23.09.2024
 
Греф назвал Сбербанк самым большим потребителем микроэлектроники в России

Греф: Сбербанк является самым большим потребителем микроэлектроники в России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сбербанк является владельцем самого большого парка вычислительных мощностей и самым большим потребителем микроэлектроники в России, рассказал глава банка Герман Греф в ходе форума "Микроэлектроника-2024".
"Мы владелец самого большого парка в стране вычислительных мощностей. У нас в наших четырех дата-центрах размещено более 63 тысяч серверов различного назначения… Мы сегодня самый большой потребитель микроэлектроники и специалистов, связанных с этим", - сказал он.
Греф отметил, что по прогнозам консалтинговых компаний, до 2030 года в мире будет наблюдаться дефицит специалистов в области микроэлектроники в размере примерно миллиона человек.
"Мы посчитали, что такое это для нашего рынка - примерно 50 тысяч человек будет не хватать, даже если мы сегодняшний плановый рост заложим в наших вузах в подготовке специалистов", - добавил он.
Глава Сбербанка отметил, что банк старается создавать все условия для развития новых специалистов, находится в партнерстве с кафедрами различных вузов страны. "В первую очередь вклад в талантливых ребят, отбор их, подготовка и, самое главное, обучение на практике. Это, наверное, самое основное, что мы сегодня делаем", - заключил он.
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ЭкономикаРОССИЯГерман ГрефСбербанкмикроэлектроника
 
 
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