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Индекс деловой активности в еврозоне в сентябре снизился хуже прогноза

Индекс деловой активности в еврозоне в сентябре снизился хуже прогноза - 23.09.2024, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в сентябре снизился хуже прогноза

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 48,9 пункта с 51 пункта... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:19+0300

2024-09-23T11:19+0300

2024-09-23T11:19+0300

экономика

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 48,9 пункта с 51 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь до 50,6 пункта. Значение сентября стало минимальным за восемь месяцев, также отмечается в релизе. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, уменьшился до 50,5 пункта (минимум за семь месяцев) с 52,9 пункта в августе, ожидалось снижение до 52,4 пункта. PMI в промышленности снизился до 44,8 пункта (минимум за девять месяцев) с 45,8 пункта, ожидалось уменьшение до 45,6 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до минимума за семь месяцев в 47,2 пункта с 48,4 пункта в августе, ожидалось уменьшение до 48,2 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до минимальных за шесть месяцев 50,6 пункта с 51,2 пункта ранее, PMI промышленности – до минимума за год в 40,3 пункта после 42,4 пункта месяцем ранее. Прогнозы PMI услуг и промышленности Германии составляли 51 пункт и 42,4 пункта соответственно. Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, уменьшился в сентябре до 47,4 пункта (минимум за восемь месяцев) с 53,1 пункта. PMI страны в сфере услуг сократился до 48,3 пункта (минимум за шесть месяцев) с 55 пунктов в августе, прогнозировалось снижение до 52,7 пункта. PMI промышленности в то же время ожидаемо вырос до 44 пунктов с 43,9 пункта в августе.

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