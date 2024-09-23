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Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность
Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность - 23.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность
Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:48+0300
2024-09-23T11:48+0300
2024-09-23T11:48+0300
экономика
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электроника
инвестиции
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз", - сообщил глава кабмина на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".
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россия, электроника, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, электроника, инвестиции
Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность
Мишустин: инвестиции в электронику в 15 раз превысят показатели 2020 года
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз", - сообщил глава кабмина на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".