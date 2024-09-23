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Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность

Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность - 23.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность

Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:48+0300

2024-09-23T11:48+0300

2024-09-23T11:48+0300

экономика

россия

электроника

инвестиции

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз", - сообщил глава кабмина на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".

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россия, электроника, инвестиции