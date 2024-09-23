Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240923/investitsii-851716263.html
Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность
Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность - 23.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность
Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:48+0300
2024-09-23T11:48+0300
экономика
россия
электроника
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/97/842509786_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_6e47a43dc0b8070847da62a9d8b26cbf.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз", - сообщил глава кабмина на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/97/842509786_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_c479e287de038ac5d4be7e3e2f0da4ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, электроника, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, электроника, инвестиции
11:48 23.09.2024
 
Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность

Мишустин: инвестиции в электронику в 15 раз превысят показатели 2020 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство электроники для телекоммуникационного оборудования в Екатеринбурге
Производство электроники для телекоммуникационного оборудования в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности РФ по итогам 2024 года должны почти в 15 раз превзойти показатели 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз", - сообщил глава кабмина на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".
 
ЭкономикаРОССИЯэлектроникаинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала