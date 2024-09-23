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Рост ипотечного кредитования в России в августе составил 0,9 процента - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Рост ипотечного кредитования в России в августе составил 0,9 процента
Рост ипотечного кредитования в России в августе составил 0,9 процента - 23.09.2024, ПРАЙМ
Рост ипотечного кредитования в России в августе составил 0,9 процента
Рост ипотечного кредитования в РФ в августе был сопоставим с июльским и составил 0,9%, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:40+0300
2024-09-23T18:40+0300
банк россии
ипотека
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в РФ в августе был сопоставим с июльским и составил 0,9%, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора. "По предварительным данным, темпы роста ипотеки составили 0,9% и в целом сопоставимы с июльскими 0,7%", - сказано в материалах. Также отмечается, что выдачи ипотечных кредитов в августе немного выросли - до 375 миллиардов рублей с 356 миллиардов рублей в июле. При этом общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился всего на 6%, до 196 миллиардов рублей со 185 миллиардов рублей в июле.
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ипотека
Банк России, ипотека
18:40 23.09.2024
 
Рост ипотечного кредитования в России в августе составил 0,9 процента

ЦБ: рост ипотечного кредитования в августе сопоставим с июльским и составил 0,9%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в РФ в августе был сопоставим с июльским и составил 0,9%, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора.
"По предварительным данным, темпы роста ипотеки составили 0,9% и в целом сопоставимы с июльскими 0,7%", - сказано в материалах.
Также отмечается, что выдачи ипотечных кредитов в августе немного выросли - до 375 миллиардов рублей с 356 миллиардов рублей в июле. При этом общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился всего на 6%, до 196 миллиардов рублей со 185 миллиардов рублей в июле.
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