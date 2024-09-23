Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем выдачи льготной ипотеки в России в августе сократился на 65 процентов - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240923/ipoteka-851728692.html
Объем выдачи льготной ипотеки в России в августе сократился на 65 процентов
Объем выдачи льготной ипотеки в России в августе сократился на 65 процентов - 23.09.2024, ПРАЙМ
Объем выдачи льготной ипотеки в России в августе сократился на 65 процентов
Объем выдачи льготной ипотеки в РФ в августе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65%, до 185,05 миллиарда рублей, сообщило... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:50+0300
2024-09-23T18:50+0300
экономика
россия
банки
льготная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/18/835721849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21227fd4dffc592085c68b84283a43c7.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в РФ в августе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65%, до 185,05 миллиарда рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "За август банки выдали 32,88 тысяч ипотечных кредитов с господдержкой на 185,05 миллиарда рублей... в годовом отношении количество выдач сократилось на 68%, объем - на 65%. В августе прошлого года было выдано 103,98 тысяч льготных ипотечных кредитов на 525,79 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе ОКБ. Согласно сообщению, средний размер льготного ипотечного кредита в августе 2024 года составил 5,63 миллиона рублей, что на 11% выше, чем в августе 2023 года. Средний срок ипотеки с госсубсидией второй раз за год поднялся до максимальной отметки в 26 лет и два месяца. Отмечается, что за месяц количество выдач льготных жилищных кредитов сократилось на 1%, объем вырос на 6%. В июле доля льготной ипотеки составляла 42% от общего количества и 57% от общего объема выдач: было выдано 33,27 тысяч кредитов на 174,30 миллиарда рублей. Средний размер кредита был равен 5,24 миллиона рублей, средний срок - 24 года и месяц. Доля первичного жилья в общем количестве льготных ипотечных кредитов в августе составила 72%, в общем объеме - 73%. Соответственно на долю вторичного жилья пришлось 28% в общем количестве и 27% в общем объеме ипотечных кредитов, оформленных с применением госпрограмм. Всего по итогам восьми месяцев 2024 года было оформлено 482,84 тысячи льготных жилищных кредитов на 2,55 триллиона рублей. На их долю пришлось 57% от общего количества и 70% от общего объема выданных ипотечных ссуд. Полная стоимость кредита (ПСК) на жилье с господдержкой в августе составила 5,94%. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
https://1prime.ru/20240923/ipoteka-851728298.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/18/835721849_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dd83f22238b5ed4c337c33b4844a8290.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Банки, льготная ипотека
18:50 23.09.2024
 
Объем выдачи льготной ипотеки в России в августе сократился на 65 процентов

ОКБ: выдача льготной ипотеки в РФ в августе снизилась на 65%, до 185 млрд рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в РФ в августе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65%, до 185,05 миллиарда рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"За август банки выдали 32,88 тысяч ипотечных кредитов с господдержкой на 185,05 миллиарда рублей... в годовом отношении количество выдач сократилось на 68%, объем - на 65%. В августе прошлого года было выдано 103,98 тысяч льготных ипотечных кредитов на 525,79 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе ОКБ.
Согласно сообщению, средний размер льготного ипотечного кредита в августе 2024 года составил 5,63 миллиона рублей, что на 11% выше, чем в августе 2023 года. Средний срок ипотеки с госсубсидией второй раз за год поднялся до максимальной отметки в 26 лет и два месяца.
Отмечается, что за месяц количество выдач льготных жилищных кредитов сократилось на 1%, объем вырос на 6%. В июле доля льготной ипотеки составляла 42% от общего количества и 57% от общего объема выдач: было выдано 33,27 тысяч кредитов на 174,30 миллиарда рублей. Средний размер кредита был равен 5,24 миллиона рублей, средний срок - 24 года и месяц.
Доля первичного жилья в общем количестве льготных ипотечных кредитов в августе составила 72%, в общем объеме - 73%. Соответственно на долю вторичного жилья пришлось 28% в общем количестве и 27% в общем объеме ипотечных кредитов, оформленных с применением госпрограмм.
Всего по итогам восьми месяцев 2024 года было оформлено 482,84 тысячи льготных жилищных кредитов на 2,55 триллиона рублей. На их долю пришлось 57% от общего количества и 70% от общего объема выданных ипотечных ссуд. Полная стоимость кредита (ПСК) на жилье с господдержкой в августе составила 5,94%.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
Рост ипотечного кредитования в России в августе составил 0,9 процента
18:40
 
ЭкономикаРОССИЯБанкильготная ипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала