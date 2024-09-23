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Объем выдачи льготной ипотеки в России в августе сократился на 65 процентов

Объем выдачи льготной ипотеки в России в августе сократился на 65 процентов - 23.09.2024, ПРАЙМ

Объем выдачи льготной ипотеки в России в августе сократился на 65 процентов

Объем выдачи льготной ипотеки в РФ в августе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65%, до 185,05 миллиарда рублей, сообщило... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T18:50+0300

2024-09-23T18:50+0300

2024-09-23T18:50+0300

экономика

россия

банки

льготная ипотека

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в РФ в августе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65%, до 185,05 миллиарда рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "За август банки выдали 32,88 тысяч ипотечных кредитов с господдержкой на 185,05 миллиарда рублей... в годовом отношении количество выдач сократилось на 68%, объем - на 65%. В августе прошлого года было выдано 103,98 тысяч льготных ипотечных кредитов на 525,79 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе ОКБ. Согласно сообщению, средний размер льготного ипотечного кредита в августе 2024 года составил 5,63 миллиона рублей, что на 11% выше, чем в августе 2023 года. Средний срок ипотеки с госсубсидией второй раз за год поднялся до максимальной отметки в 26 лет и два месяца. Отмечается, что за месяц количество выдач льготных жилищных кредитов сократилось на 1%, объем вырос на 6%. В июле доля льготной ипотеки составляла 42% от общего количества и 57% от общего объема выдач: было выдано 33,27 тысяч кредитов на 174,30 миллиарда рублей. Средний размер кредита был равен 5,24 миллиона рублей, средний срок - 24 года и месяц. Доля первичного жилья в общем количестве льготных ипотечных кредитов в августе составила 72%, в общем объеме - 73%. Соответственно на долю вторичного жилья пришлось 28% в общем количестве и 27% в общем объеме ипотечных кредитов, оформленных с применением госпрограмм. Всего по итогам восьми месяцев 2024 года было оформлено 482,84 тысячи льготных жилищных кредитов на 2,55 триллиона рублей. На их долю пришлось 57% от общего количества и 70% от общего объема выданных ипотечных ссуд. Полная стоимость кредита (ПСК) на жилье с господдержкой в августе составила 5,94%. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.

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россия, банки, льготная ипотека