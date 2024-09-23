https://1prime.ru/20240923/jaecoo--851719608.html

В России анонсировали дебют нового кроссовера Jaecoo J5

В России анонсировали дебют нового кроссовера Jaecoo J5 - 23.09.2024, ПРАЙМ

В России анонсировали дебют нового кроссовера Jaecoo J5

Автомобильный бренд Jaecoo готовит к дебюту свой новый автомобиль J5, который уже успел привлечь всеобщее внимание. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T13:56+0300

2024-09-23T13:56+0300

2024-09-23T13:56+0300

россия

авторынок рф

jaecoo

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Автомобильный бренд Jaecoo готовит к дебюту свой новый автомобиль J5, который уже успел привлечь всеобщее внимание.Отмечается, что марка славится брутальными и высокотехнологичными кроссоверами со смелым дизайном. Тем не менее, Jaecoo не намерен останавливаться на достигнутом и готов представить новую модель автомобиля.Так, одной из главных особенностей J5 является концептуальный дизайн "Вдохновение природы". В то же время силуэт модели отличают не только фамильные черты бренда Jaecoo, но и простые линии натуральных ландшафтов. Кроме того, сообщается, что очертания задней части автомобиля создают у автолюбителей ощущение эстетики и гармонии.

https://1prime.ru/20240923/avtorynok-851714435.html

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россия, авторынок рф, jaecoo