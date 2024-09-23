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"Калашников" представил беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом
"Калашников" представил беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Калашников" представил беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом
"Калашников" продемонстрировал беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом, сообщил концерн в своем Telegram-канале. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T14:16+0300
2024-09-23T14:16+0300
2024-09-23T14:23+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Калашников" продемонстрировал беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Компания "Тихие крылья" (концерн "Калашников") продемонстрировала многофункциональный беспилотный вертолет "Альфа-Е", который теперь оснащен кейсом для перевозки грузов, на Всероссийском распределенном фестивале беспилотных авиационных систем "Дотянуться до неба", - отмечается в релизе. Компактные габариты беспилотника "Альфа-Е" позволяют транспортировать его в легковом автомобиле, а сборку может выполнить один человек за 15 минут. Вертолет управляется с мобильной наземной станции на расстоянии до 120 км. Максимальная высота полета достигает 3000 м, а продолжительность нахождения в воздухе – до 1 часа 45 минут. Грузовой кейс является штатной целевой нагрузкой беспилотника. Он надежно защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Максимальные размеры груза составляют 460х350х220 мм, а допустимый вес – до 7 кг.
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россия, калашников, вертолеты
Вооружения, РОССИЯ, Калашников, вертолеты
"Калашников" представил беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом
"Калашников" продемонстрировал беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Калашников" продемонстрировал беспилотный вертолет "Альфа-Е" с грузовым кейсом, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"Компания "Тихие крылья" (концерн "Калашников") продемонстрировала многофункциональный беспилотный вертолет "Альфа-Е", который теперь оснащен кейсом для перевозки грузов, на Всероссийском распределенном фестивале беспилотных авиационных систем "Дотянуться до неба", - отмечается в релизе.
Компактные габариты беспилотника "Альфа-Е" позволяют транспортировать его в легковом автомобиле, а сборку может выполнить один человек за 15 минут. Вертолет управляется с мобильной наземной станции на расстоянии до 120 км. Максимальная высота полета достигает 3000 м, а продолжительность нахождения в воздухе – до 1 часа 45 минут.
Грузовой кейс является штатной целевой нагрузкой беспилотника. Он надежно защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Максимальные размеры груза составляют 460х350х220 мм, а допустимый вес – до 7 кг.