https://1prime.ru/20240923/kasperskiy-851720904.html

Kaspersky предупредил владельцев устройств на Android о новом вирусе

Kaspersky предупредил владельцев устройств на Android о новом вирусе - 23.09.2024, ПРАЙМ

Kaspersky предупредил владельцев устройств на Android о новом вирусе

Миллионы владельцев устройств, работающих на операционной системе Android, могли стать жертвами новой версии троянца Necro, с ним столкнулись пользователи из... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T14:19+0300

2024-09-23T14:19+0300

2024-09-23T14:19+0300

россия

kaspersky

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Миллионы владельцев устройств, работающих на операционной системе Android, могли стать жертвами новой версии троянца Necro, с ним столкнулись пользователи из России и других стран мира, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Жертвами новой версии троянца Necro могли стать миллионы владельцев Android-устройств. С троянцем столкнулись пользователи в России и других странах. Necro до сих пор может распространяться на неофициальных площадках", - рассказали в компании, добавив, что такие атаки были зафиксированы на пользователей в России, Бразилии, Вьетнаме, Эквадоре и Мексике. Так, в конце августа эксперты компании обнаружили, что в несколько популярных приложений в Google Play и на неофициальных площадках проникла новая версия Necro. Там объяснили, что это загрузчик для Android, который скачивает и запускает на зараженном смартфоне другие вредоносные компоненты в зависимости от того, какие команды дадут создатели троянца. Кроме того, загружаемые модули дают злоумышленникам возможность якобы от лица жертвы посещать нужные им ресурсы в интернете, например, запрещенные, а также использовать зараженное электронное устройство как часть прокси-ботнета. "Первой находкой киберэкспертов, в которой скрывался Necro, оказался модифицированный Spotify Plus. Его авторы заявляли, что программа не представляет вреда для устройства и содержит множество дополнительных функций, которых нет в официальном приложении для прослушивания музыки. Позднее специалисты также обнаружили измененную версию WhatsApp с загрузчиком Necro, а следом - зараженные модификации игр, среди которых: Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer", - рассказали в компани. В свою очередь в Google Play специалисты обнаружили троянца и в приложении Wuta Camera и в браузере Max Browser. Так, общее количество скачиваний этих приложений превысило 11 миллионов. Компания сообщила Google о заражениях - из приложения Wuta Camera был удален вредоносный код, а приложение Max Browser было удалено из магазина. Однако пользователи по-прежнему рискуют столкнуться с Necro на неофициальных площадках, заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, kaspersky