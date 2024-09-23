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Харрис обгоняет Трампа по расходам на предвыборную кампанию, сообщили СМИ

Харрис обгоняет Трампа по расходам на предвыборную кампанию, сообщили СМИ - 23.09.2024, ПРАЙМ

Харрис обгоняет Трампа по расходам на предвыборную кампанию, сообщили СМИ

Ежедневные траты кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на предвыборную кампанию на пять миллионов долларов превышают расход ее... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T16:33+0300

2024-09-23T16:33+0300

2024-09-23T16:33+0300

политика

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы в сша

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ВАШИНГТОН , 23 сен - ПРАЙМ. Ежедневные траты кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на предвыборную кампанию на пять миллионов долларов превышают расход ее соперника — кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальную отчетность. Отмечается, что президентская кампания вступает в самый дорогой отрезок. Согласно последней федеральной отчетности, Харрис и Национальный комитет Демократической партии тратят в день в три раза больше, чем Трамп и Республиканская партия. Кампания Харрис расходовала в среднем 7,5 миллиона долларов в день в августе по сравнению со средним ежедневным расходом в 2,6 миллиона долларов у Трампа, говорится в материале. Bloomberg сообщило, что кампания Харрис особый акцент делает на повышении затрат в колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Джорджия. При этом везде Харрис по объему расходов на рекламу тратит больше, чем Трамп. В субботу издание New York Times сообщало, что Харрис опережает Трампа о рейтингу поддержки населения с разницей в 2%. Согласно расчету NYT, где используются агрегированные данные различных проходящих в США опросов избирателей по состоянию на субботу, Харрис поддерживают 49% жителей страны, а Трампа — 47%. Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии в них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, от Республиканской— Дональд Трамп.

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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша, расходы