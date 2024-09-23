https://1prime.ru/20240923/kiberprestupnost-851714692.html
В России в 2024 году значительно выросла киберпреступность
В России в 2024 году значительно выросла киберпреступность - 23.09.2024, ПРАЙМ
В России в 2024 году значительно выросла киберпреступность
Количество киберпреступлений за восемь месяцев 2024 года возросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, следует из опубликованной МВД... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:23+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Количество киберпреступлений за восемь месяцев 2024 года возросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, следует из опубликованной МВД статистики. "Преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по сравнению с январем - августом 2023 года зарегистрировано на 16,4% больше", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ. При этом общее количество зарегистрированных преступлений за январь - август 2024 года снизилось на 2,4%, отметили в ведомстве. Тенденция к увеличению количества киберпреступлений сохраняется, однако в прошлом году рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года был больше - 28,7%, следует из статистики. В 2023 году доля таких преступлений в общем количестве противоправных действий составляла 32,9%, а по тяжким и особо тяжким - до 56,4%. Наиболее часто совершались дистанционные мошенничества и кражи.
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россия, кибермошенники
В России в 2024 году значительно выросла киберпреступность
МВД: киберпреступность в России выросла более чем на 16% по сравнению с 2023 г
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Количество киберпреступлений за восемь месяцев 2024 года возросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, следует из опубликованной МВД статистики.
"Преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по сравнению с январем - августом 2023 года зарегистрировано на 16,4% больше", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.
При этом общее количество зарегистрированных преступлений за январь - август 2024 года снизилось на 2,4%, отметили в ведомстве.
Тенденция к увеличению количества киберпреступлений сохраняется, однако в прошлом году рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года был больше - 28,7%, следует из статистики. В 2023 году доля таких преступлений в общем количестве противоправных действий составляла 32,9%, а по тяжким и особо тяжким - до 56,4%. Наиболее часто совершались дистанционные мошенничества и кражи.
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