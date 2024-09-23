https://1prime.ru/20240923/kitay-851731449.html

В Китае призвали мировое сообщество противостоять односторонним санкциям

В Китае призвали мировое сообщество противостоять односторонним санкциям - 23.09.2024, ПРАЙМ

В Китае призвали мировое сообщество противостоять односторонним санкциям

Пекин призвал мировое сообщество отвергнуть закон джунглей, при котором сильные государства доминируют над слабыми, а также выступить против введения... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T21:32+0300

2024-09-23T21:32+0300

2024-09-23T21:32+0300

политика

китай

ван и

мир

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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Пекин призвал мировое сообщество отвергнуть закон джунглей, при котором сильные государства доминируют над слабыми, а также выступить против введения односторонних санкций. Об этом заявил в понедельник, выступая с трибуны ООН в канун начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН, глава МИД КНР Ван И. По его словам, необходимо укрепить верховенство международного права, отвергнуть закон джунглей, в соответствии с которым сильные доминируют над слабыми, а также противостоять попыткам навязать гегемонию, таким как введение односторонних санкций. Ван И подчеркнул, что Пекин настаивает на необходимости построения многополярного мира, основой которого станут принципы устава ООН и закрепленные в них базовые принципы международных отношений. Глава МИД Китая добавил, что все государства, вне зависимости от их размера и мощи, являются равноправными членами международного сообщества и принцип, по которому победитель получает все, является верным путем к поражению.

https://1prime.ru/20240923/metally-851717073.html

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китай, ван и, мир