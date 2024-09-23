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Красноярский край расширяет кадровый резерв руководителей

Красноярский край расширяет кадровый резерв руководителей - 23.09.2024, ПРАЙМ

Красноярский край расширяет кадровый резерв руководителей

Красноярский край при поддержке Президентской академии объявил старт конкурса в губернаторский управленческий резерв. Принять участие в отборе руководителей для | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T14:06+0300

2024-09-23T14:06+0300

2024-09-23T14:06+0300

красноярский край

михаил котюков

кадровый вопрос

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Красноярский край при поддержке Президентской академии объявил старт конкурса в губернаторский управленческий резерв. Принять участие в отборе руководителей для краевой системы государственного управления можно до 6 октября 2024 года, рассказал губернатор Михаил Котюков в своем Телеграм-канале.Основные требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, высшее образование и опыт работы руководителем не менее трех лет.По результатам всех этапов испытаний планируется отобрать 50 человек. Кандидатуры резервистов будут рассматриваться в первую очередь при назначении на руководящие должности в системе государственного управления. Также победители конкурса смогут пройти специализированную программу подготовки, получат индивидуальные консультации по своей карьерной траектории."В нашей стране много людей, которые стали профессионалами в своем деле. Они имеют большой опыт работы по развитию экономики, производства, социальной сферы и реализации общественных проектов. Знаю, что среди них есть те, кто хотел бы применить свои силы в моей команде – не раз получал такие сообщения и лично, и в официальных каналах", - прокомментировал Котюков.Отбор резервистов пройдет в два этапа. Сначала необходимо заполнить анкету, записать видеопрезентацию и выполнить тестирование уровня базовых знаний о госуправлении. Далее конкурсанты пройдут оценку управленческого потенциала и решат конкретную задачу в ходе очного кейс-этапа.Впервые оценку компетенций участников конкурса проведут эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС по собственной методологии, разработанной для подготовки специалистов в этой области. Это обеспечит объективность всех этапов отбора.

красноярский край

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красноярский край, михаил котюков, кадровый вопрос