Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться досрочно погашать кредиты - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240923/kredit-851713257.html
Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться досрочно погашать кредиты
Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться досрочно погашать кредиты - 23.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться досрочно погашать кредиты
Россиянам не стоит спешить досрочно погашать кредиты в текущем и следующем годах, предупредил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T10:15+0300
2024-09-23T10:16+0300
россия
кредит
ставка банка россии
банковский вклад
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/52/841405233_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ba2150a01eb33ac503ca27c05976635a.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россиянам не стоит спешить досрочно погашать кредиты в текущем и следующем годах, предупредил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, его слова приводит издание "Газета.Ru".Прежде всего, эксперт напомнил, что еще весной 2024 года экономисты ожидали понижения ключевой ставки, но из-за высоких темпов инфляции этого не произошло. Более того, по его словам, вряд ли стоит ждать понижения ставки в ближайшее время.В этой связи Пономарев подчеркнул, что на текущий момент в России плата за обслуживание взятых ранее кредитов меньше, чем ставки по текущим банковским вкладам. Поэтому, добавил он, вместо того, чтобы спешить закрыть кредит, экономически выгоднее внести свободные деньги на вклад.Экономист упомянул, что, например, если человеку осталось внести миллион рублей на погашение кредита, взятого под 15 процентов, и у него уже есть для этого соответствующая сумма, то при ставке по вкладу в 18 процентов этих денег достаточно и на выплату процентов по кредиту, и на получение допдохода.
https://1prime.ru/20240922/ipoteka-851704687.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/52/841405233_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_217049b549a460a4fa879644bf6315a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кредит, ставка банка россии, банковский вклад
РОССИЯ, кредит, ставка Банка России, банковский вклад
10:15 23.09.2024 (обновлено: 10:16 23.09.2024)
 
Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться досрочно погашать кредиты

Финансист Пономарев: процентов по депозитам хватит на выплату по кредитам

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaКошелек, деньги
Кошелек, деньги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россиянам не стоит спешить досрочно погашать кредиты в текущем и следующем годах, предупредил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, его слова приводит издание "Газета.Ru".
Прежде всего, эксперт напомнил, что еще весной 2024 года экономисты ожидали понижения ключевой ставки, но из-за высоких темпов инфляции этого не произошло. Более того, по его словам, вряд ли стоит ждать понижения ставки в ближайшее время.
В этой связи Пономарев подчеркнул, что на текущий момент в России плата за обслуживание взятых ранее кредитов меньше, чем ставки по текущим банковским вкладам. Поэтому, добавил он, вместо того, чтобы спешить закрыть кредит, экономически выгоднее внести свободные деньги на вклад.
Экономист упомянул, что, например, если человеку осталось внести миллион рублей на погашение кредита, взятого под 15 процентов, и у него уже есть для этого соответствующая сумма, то при ставке по вкладу в 18 процентов этих денег достаточно и на выплату процентов по кредиту, и на получение допдохода.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
СМИ: доля ипотеки при покупке новостроек выросла до 82 процентов
Вчера, 10:11
 
РОССИЯкредитставка Банка Россиибанковский вклад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала