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Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться досрочно погашать кредиты

Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться досрочно погашать кредиты - 23.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, почему не стоит торопиться досрочно погашать кредиты

Россиянам не стоит спешить досрочно погашать кредиты в текущем и следующем годах, предупредил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T10:15+0300

2024-09-23T10:15+0300

2024-09-23T10:16+0300

россия

кредит

ставка банка россии

банковский вклад

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россиянам не стоит спешить досрочно погашать кредиты в текущем и следующем годах, предупредил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, его слова приводит издание "Газета.Ru".Прежде всего, эксперт напомнил, что еще весной 2024 года экономисты ожидали понижения ключевой ставки, но из-за высоких темпов инфляции этого не произошло. Более того, по его словам, вряд ли стоит ждать понижения ставки в ближайшее время.В этой связи Пономарев подчеркнул, что на текущий момент в России плата за обслуживание взятых ранее кредитов меньше, чем ставки по текущим банковским вкладам. Поэтому, добавил он, вместо того, чтобы спешить закрыть кредит, экономически выгоднее внести свободные деньги на вклад.Экономист упомянул, что, например, если человеку осталось внести миллион рублей на погашение кредита, взятого под 15 процентов, и у него уже есть для этого соответствующая сумма, то при ставке по вкладу в 18 процентов этих денег достаточно и на выплату процентов по кредиту, и на получение допдохода.

https://1prime.ru/20240922/ipoteka-851704687.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредит, ставка банка россии, банковский вклад