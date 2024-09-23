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Банк России оценил финансовые потоки граждан и бизнеса в августе - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России оценил финансовые потоки граждан и бизнеса в августе
Банк России оценил финансовые потоки граждан и бизнеса в августе - 23.09.2024, ПРАЙМ
Банк России оценил финансовые потоки граждан и бизнеса в августе
Российские банки в августе нарастили корпоративное кредитование на 1,9%, розничное – на 1,3%, следует из информационно-аналитического материала Банка России. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:45+0300
2024-09-23T18:45+0300
банк россии
статистика
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские банки в августе нарастили корпоративное кредитование на 1,9%, розничное – на 1,3%, следует из информационно-аналитического материала Банка России. "Темпы роста корпоративного кредитования оставались высокими. Рост корпоративного портфеля оставался высоким (+1,5 триллиона рублей, +1,9%), но несколько ниже июльского показателя (+2,3%). Прирост обеспечили рублевые кредиты (+1,8 триллиона рублей, +2,6%) компаниям из широкого круга отраслей, в основном направленные на пополнение оборотных средств", - говорится в материале. Регулятор констатирует, что спрос бизнеса на оборотное финансирование остается высоким, что, вероятно, связано с ростом операционных затрат. При этом налицо замедление потребкредитования. На фоне повышения ставок и ужесточения макропруденциальных мер оно выросло на 1,3% после +1,4% в июле. Основной объем выдач приходится на кредитные карты, в течение всего года растет кредитование под залог транспорта. Регулятор отмечает прирост средств компаний в российских банках в августе - на 1,3% к июлю. Объём средства населения также увеличился на 1,3%. Он несколько ускорился к июлю, что нетипично для августа (в период отпусков и подготовки к учебному году расходы растут и приток средств замедляется). Вероятно, это объясняется продолжающимся ростом ставок по вкладам. При этом рублевые остатки растут, а средства в валюте по-прежнему сокращаются.Значимая часть прироста (порядка 300 миллиардов рублей) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам. Всего с начала года средства населения выросли на 6 триллионов рублей (+13,3%), что более чем в два раза превышает результат за восемь месяцев прошлого года (+2,6 триллиона рублей, +7%), подсчитал ЦБ.
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банк россии, статистика, счета
Банк России, статистика, счета
18:45 23.09.2024
 
Банк России оценил финансовые потоки граждан и бизнеса в августе

ЦБ: Банки в августе нарастили корпоративное кредитование на 1,9%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские банки в августе нарастили корпоративное кредитование на 1,9%, розничное – на 1,3%, следует из информационно-аналитического материала Банка России.
"Темпы роста корпоративного кредитования оставались высокими. Рост корпоративного портфеля оставался высоким (+1,5 триллиона рублей, +1,9%), но несколько ниже июльского показателя (+2,3%). Прирост обеспечили рублевые кредиты (+1,8 триллиона рублей, +2,6%) компаниям из широкого круга отраслей, в основном направленные на пополнение оборотных средств", - говорится в материале.
Регулятор констатирует, что спрос бизнеса на оборотное финансирование остается высоким, что, вероятно, связано с ростом операционных затрат.
При этом налицо замедление потребкредитования. На фоне повышения ставок и ужесточения макропруденциальных мер оно выросло на 1,3% после +1,4% в июле. Основной объем выдач приходится на кредитные карты, в течение всего года растет кредитование под залог транспорта.
Регулятор отмечает прирост средств компаний в российских банках в августе - на 1,3% к июлю. Объём средства населения также увеличился на 1,3%. Он несколько ускорился к июлю, что нетипично для августа (в период отпусков и подготовки к учебному году расходы растут и приток средств замедляется). Вероятно, это объясняется продолжающимся ростом ставок по вкладам. При этом рублевые остатки растут, а средства в валюте по-прежнему сокращаются.
Значимая часть прироста (порядка 300 миллиардов рублей) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам.
Всего с начала года средства населения выросли на 6 триллионов рублей (+13,3%), что более чем в два раза превышает результат за восемь месяцев прошлого года (+2,6 триллиона рублей, +7%), подсчитал ЦБ.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
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