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Банк России оценил финансовые потоки граждан и бизнеса в августе

Банк России оценил финансовые потоки граждан и бизнеса в августе - 23.09.2024, ПРАЙМ

Банк России оценил финансовые потоки граждан и бизнеса в августе

Российские банки в августе нарастили корпоративное кредитование на 1,9%, розничное – на 1,3%, следует из информационно-аналитического материала Банка России. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T18:45+0300

2024-09-23T18:45+0300

2024-09-23T18:45+0300

банк россии

статистика

счета

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские банки в августе нарастили корпоративное кредитование на 1,9%, розничное – на 1,3%, следует из информационно-аналитического материала Банка России. "Темпы роста корпоративного кредитования оставались высокими. Рост корпоративного портфеля оставался высоким (+1,5 триллиона рублей, +1,9%), но несколько ниже июльского показателя (+2,3%). Прирост обеспечили рублевые кредиты (+1,8 триллиона рублей, +2,6%) компаниям из широкого круга отраслей, в основном направленные на пополнение оборотных средств", - говорится в материале. Регулятор констатирует, что спрос бизнеса на оборотное финансирование остается высоким, что, вероятно, связано с ростом операционных затрат. При этом налицо замедление потребкредитования. На фоне повышения ставок и ужесточения макропруденциальных мер оно выросло на 1,3% после +1,4% в июле. Основной объем выдач приходится на кредитные карты, в течение всего года растет кредитование под залог транспорта. Регулятор отмечает прирост средств компаний в российских банках в августе - на 1,3% к июлю. Объём средства населения также увеличился на 1,3%. Он несколько ускорился к июлю, что нетипично для августа (в период отпусков и подготовки к учебному году расходы растут и приток средств замедляется). Вероятно, это объясняется продолжающимся ростом ставок по вкладам. При этом рублевые остатки растут, а средства в валюте по-прежнему сокращаются.Значимая часть прироста (порядка 300 миллиардов рублей) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам. Всего с начала года средства населения выросли на 6 триллионов рублей (+13,3%), что более чем в два раза превышает результат за восемь месяцев прошлого года (+2,6 триллиона рублей, +7%), подсчитал ЦБ.

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банк россии, статистика, счета