https://1prime.ru/20240923/lada-851718291.html

В АвтоВАЗе рассказали о перспективах развития проекта Lada Largus

В АвтоВАЗе рассказали о перспективах развития проекта Lada Largus - 23.09.2024, ПРАЙМ

В АвтоВАЗе рассказали о перспективах развития проекта Lada Largus

Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу ОАО "АвтоВАЗ", сообщил, что проект Lada Largus будет развиваться, включая выпуск на рынок версии CNG, | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T12:51+0300

2024-09-23T12:51+0300

2024-09-23T12:51+0300

россия

автоваз

lada largus

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу ОАО "АвтоВАЗ", сообщил, что проект Lada Largus будет развиваться, включая выпуск на рынок версии CNG, которая появится к концу года, сообщает "Российская газета"."Что касается фейслифта, обновления, то у нас все в планах. Но это точно не сегодня и не завтра (не следующий год). Мы собираемся выпустить на рынок версию CNG. Она должна выйти до конца этого года", - отметил собеседник издания.Он также сообщил, что, начиная с 25 сентября будет запущено серийное производство электрического Largus, но заказов пока нет.ОАО "АвтоВАЗ" ранее возобновил продажи модели Lada Largus, оснащенной системами ABS и ESP, цены на которые начинаются от 1,66 миллиона рублей. Автомобили доступны для покупки в салонах официальных дилеров Lada, которых насчитывается 319 центров во всей России.

https://1prime.ru/20240620/avto-849336811.html

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россия, автоваз, lada largus