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В АвтоВАЗе рассказали о перспективах развития проекта Lada Largus - 23.09.2024, ПРАЙМ
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В АвтоВАЗе рассказали о перспективах развития проекта Lada Largus
В АвтоВАЗе рассказали о перспективах развития проекта Lada Largus - 23.09.2024, ПРАЙМ
В АвтоВАЗе рассказали о перспективах развития проекта Lada Largus
Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу ОАО "АвтоВАЗ", сообщил, что проект Lada Largus будет развиваться, включая выпуск на рынок версии CNG, | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T12:51+0300
2024-09-23T12:51+0300
россия
автоваз
lada largus
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу ОАО "АвтоВАЗ", сообщил, что проект Lada Largus будет развиваться, включая выпуск на рынок версии CNG, которая появится к концу года, сообщает "Российская газета"."Что касается фейслифта, обновления, то у нас все в планах. Но это точно не сегодня и не завтра (не следующий год). Мы собираемся выпустить на рынок версию CNG. Она должна выйти до конца этого года", - отметил собеседник издания.Он также сообщил, что, начиная с 25 сентября будет запущено серийное производство электрического Largus, но заказов пока нет.ОАО "АвтоВАЗ" ранее возобновил продажи модели Lada Largus, оснащенной системами ABS и ESP, цены на которые начинаются от 1,66 миллиона рублей. Автомобили доступны для покупки в салонах официальных дилеров Lada, которых насчитывается 319 центров во всей России.
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россия, автоваз, lada largus
РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Largus
12:51 23.09.2024
 
В АвтоВАЗе рассказали о перспективах развития проекта Lada Largus

Костромин: у АвтоВАЗа есть в планах обновленный Lada Largus

Автомобиль Lada LARGUS
Автомобиль Lada LARGUS
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу ОАО "АвтоВАЗ", сообщил, что проект Lada Largus будет развиваться, включая выпуск на рынок версии CNG, которая появится к концу года, сообщает "Российская газета".
"Что касается фейслифта, обновления, то у нас все в планах. Но это точно не сегодня и не завтра (не следующий год). Мы собираемся выпустить на рынок версию CNG. Она должна выйти до конца этого года", - отметил собеседник издания.
Он также сообщил, что, начиная с 25 сентября будет запущено серийное производство электрического Largus, но заказов пока нет.
ОАО "АвтоВАЗ" ранее возобновил продажи модели Lada Largus, оснащенной системами ABS и ESP, цены на которые начинаются от 1,66 миллиона рублей. Автомобили доступны для покупки в салонах официальных дилеров Lada, которых насчитывается 319 центров во всей России.
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
﻿ "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus
20 июня, 11:32
 
РОССИЯАвтоВАЗLada Largus
 
 
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