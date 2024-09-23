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Кабмин изучит продление налоговых льгот для производителей электроники

Кабмин изучит продление налоговых льгот для производителей электроники - 23.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин изучит продление налоговых льгот для производителей электроники

Правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о продлении налоговых льгот для производителей электроники еще на три года, заявил... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:44+0300

2024-09-23T11:44+0300

2024-09-23T11:49+0300

налоги

россия

правительство

налоговые льготы

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о продлении налоговых льгот для производителей электроники еще на три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премьер-министр напомнил, что в России в рамках поддержки сферы радиоэлектроники установлена льготная ставка по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов."На ближайшем заседании правительство рассмотрит законопроект о продлении этой меры еще на три года с использованием механизма льготных ставок", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".Говоря об эффективности действующих мер, глава российского камина подчеркнул, что налоговые и страховые льготы позволили организациям радиоэлектроники сэкономить свыше 70 миллиардов рублей в 2023 году.Кабмин также прорабатывает возможность распространения налоговых льгот для производителей электроники и на предприятия электронного машиностроения.Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форуме "Микроэлектроника-2024" отметил, что кабмин в ближайшее время рассмотрит вопрос о продлении меры, которая распространяет на организации радиоэлектроники льготные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов."Прорабатывается вопрос распространения ее действия и на предприятия, что очень важно, электронного машиностроения. В том числе – на производителей специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники", - сказал Мишустин на форуме.

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россия, правительство, налоговые льготы