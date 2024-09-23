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В Совфеде разработали проект о борьбе с "резиновыми квартирами"

В Совфеде разработали проект о борьбе с "резиновыми квартирами" - 23.09.2024, ПРАЙМ

В Совфеде разработали проект о борьбе с "резиновыми квартирами"

В правительство России направлен законопроект, который позволит бороться с "резиновыми" квартирами, в которых фиктивно регистрируют неограниченное количество... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T13:55+0300

2024-09-23T13:55+0300

2024-09-23T13:55+0300

россия

мигранты

квартиры

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В правительство России направлен законопроект, который позволит бороться с "резиновыми" квартирами, в которых фиктивно регистрируют неограниченное количество мигрантов. Об этом агентству РИА Новости сообщил сенатор Айрат Гибатдинов."Предлагается дополнить ч.2 ст.30 Жилищного кодекса РФ дополнить ч. 2.1, которая будет конкретизировать право собственников жилых помещений на предоставление в пользование, принадлежащих им на праве собственности жилых помещений иностранным гражданам на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, срок которого не может превышать период законного нахождения иностранного гражданина на территории РФ. Количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения", - сказано в пояснительной записке.Предложенные изменения в законодательстве России позволят ограничить возможность регистрации иностранных граждан по месту жительства. Это поможет предотвратить злоупотребление правом со стороны собственников жилых помещений и обеспечит защиту жилищных прав иностранцев.Отсутствие нормативов по площади, необходимой для регистрации, позволяет недобросовестным арендодателям использовать "резиновые" квартиры для фиктивной регистрации нелегальных мигрантов. В 2023 году МВД России выявило 214 тысяч нарушений в этой сфере.В настоящий момент МВД рассматривает вопрос о введении альтернативного порядка административного учета пребывания граждан, включая информирование о месте фактического нахождения.

https://1prime.ru/20240913/gosduma-851545708.html

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россия, мигранты, квартиры