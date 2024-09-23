Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240923/minfin-851719726.html
Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды
Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды - 23.09.2024, ПРАЙМ
Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды
Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T13:58+0300
2024-09-23T13:58+0300
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на дидвиденды, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я мог бы назвать, но не буду с трибуны, но поверьте мне, что есть несколько компаний в России, крупнейших и лучших компаний, которые переинвестированы. То есть они инвестируют просто потому, чтобы деньги куда-то потратить. И более того, когда компания находится, в известном смысле, на голодном пайке с точки зрения финансовых потоков, что весь избыточный финансовый поток у нее забирается, это заставляет ее в конечном итоге быть более эффективной", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?" "Когда у компании лежат сотни миллиардов рублей на депозитах, они очень быстро расслабляются, и потом выясняется, что все их прошлые прибыли, ROE (рентабельность собственного капитала - ред.) и все остальное поехало в отрицательную территорию", - продолжил он. "Каждый год у меня сезон "военных действий" начинается, когда начинают проходить советы директоров весной и надо рекомендации давать собранию акционеров по тому, какие дивиденды платить. Тоже начинается, что где-то там надо срочно инвестиции делать, где-то какие-то соцпроекты, привозят губернаторов, которым срочно надо что-то построить, то есть готовы на все, лишь бы только не платить дивиденды, все что угодно придумают", - поделился замминистра. По его словам, менеджмент всегда заинтересован потратить деньги, и понятно почему. "Как правило, это люди, которые занимались производством, они видят, что здесь надо подремонтировать, здесь хорошо бы новые станки купить. И им всегда кажется, что вот эти деньги есть, а у меня вот тут крыша течет, и почему я должен отдавать эти деньги кому-то, если мне тут надо крышу починить", - сказал он. В конечном итоге корпоративное управление сводится к борьбе с издержками и в том числе с инвестпрограммами. "У нас мантра еще с давних лет, что инвестиции - это хорошо. Вот не всегда инвестиции - это хорошо", - подчеркнул Моисеев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0c887f5f13c48bf9fb75d07abd0c85ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин
РОССИЯ, Минфин
13:58 23.09.2024
 
Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды

Моисеев упрекнул крупнейшие российские компании в нежелании платить дивиденды

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на дидвиденды, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я мог бы назвать, но не буду с трибуны, но поверьте мне, что есть несколько компаний в России, крупнейших и лучших компаний, которые переинвестированы. То есть они инвестируют просто потому, чтобы деньги куда-то потратить. И более того, когда компания находится, в известном смысле, на голодном пайке с точки зрения финансовых потоков, что весь избыточный финансовый поток у нее забирается, это заставляет ее в конечном итоге быть более эффективной", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?"
"Когда у компании лежат сотни миллиардов рублей на депозитах, они очень быстро расслабляются, и потом выясняется, что все их прошлые прибыли, ROE (рентабельность собственного капитала - ред.) и все остальное поехало в отрицательную территорию", - продолжил он.
"Каждый год у меня сезон "военных действий" начинается, когда начинают проходить советы директоров весной и надо рекомендации давать собранию акционеров по тому, какие дивиденды платить. Тоже начинается, что где-то там надо срочно инвестиции делать, где-то какие-то соцпроекты, привозят губернаторов, которым срочно надо что-то построить, то есть готовы на все, лишь бы только не платить дивиденды, все что угодно придумают", - поделился замминистра.
По его словам, менеджмент всегда заинтересован потратить деньги, и понятно почему. "Как правило, это люди, которые занимались производством, они видят, что здесь надо подремонтировать, здесь хорошо бы новые станки купить. И им всегда кажется, что вот эти деньги есть, а у меня вот тут крыша течет, и почему я должен отдавать эти деньги кому-то, если мне тут надо крышу починить", - сказал он.
В конечном итоге корпоративное управление сводится к борьбе с издержками и в том числе с инвестпрограммами. "У нас мантра еще с давних лет, что инвестиции - это хорошо. Вот не всегда инвестиции - это хорошо", - подчеркнул Моисеев.
 
РОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала