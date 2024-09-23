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Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды
Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды - 23.09.2024, ПРАЙМ
Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды
Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T13:58+0300
2024-09-23T13:58+0300
2024-09-23T13:58+0300
россия
минфин
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на дидвиденды, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я мог бы назвать, но не буду с трибуны, но поверьте мне, что есть несколько компаний в России, крупнейших и лучших компаний, которые переинвестированы. То есть они инвестируют просто потому, чтобы деньги куда-то потратить. И более того, когда компания находится, в известном смысле, на голодном пайке с точки зрения финансовых потоков, что весь избыточный финансовый поток у нее забирается, это заставляет ее в конечном итоге быть более эффективной", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?" "Когда у компании лежат сотни миллиардов рублей на депозитах, они очень быстро расслабляются, и потом выясняется, что все их прошлые прибыли, ROE (рентабельность собственного капитала - ред.) и все остальное поехало в отрицательную территорию", - продолжил он. "Каждый год у меня сезон "военных действий" начинается, когда начинают проходить советы директоров весной и надо рекомендации давать собранию акционеров по тому, какие дивиденды платить. Тоже начинается, что где-то там надо срочно инвестиции делать, где-то какие-то соцпроекты, привозят губернаторов, которым срочно надо что-то построить, то есть готовы на все, лишь бы только не платить дивиденды, все что угодно придумают", - поделился замминистра. По его словам, менеджмент всегда заинтересован потратить деньги, и понятно почему. "Как правило, это люди, которые занимались производством, они видят, что здесь надо подремонтировать, здесь хорошо бы новые станки купить. И им всегда кажется, что вот эти деньги есть, а у меня вот тут крыша течет, и почему я должен отдавать эти деньги кому-то, если мне тут надо крышу починить", - сказал он. В конечном итоге корпоративное управление сводится к борьбе с издержками и в том числе с инвестпрограммами. "У нас мантра еще с давних лет, что инвестиции - это хорошо. Вот не всегда инвестиции - это хорошо", - подчеркнул Моисеев.
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россия, минфин
Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды
Моисеев упрекнул крупнейшие российские компании в нежелании платить дивиденды
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на дидвиденды, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я мог бы назвать, но не буду с трибуны, но поверьте мне, что есть несколько компаний в России, крупнейших и лучших компаний, которые переинвестированы. То есть они инвестируют просто потому, чтобы деньги куда-то потратить. И более того, когда компания находится, в известном смысле, на голодном пайке с точки зрения финансовых потоков, что весь избыточный финансовый поток у нее забирается, это заставляет ее в конечном итоге быть более эффективной", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?"
"Когда у компании лежат сотни миллиардов рублей на депозитах, они очень быстро расслабляются, и потом выясняется, что все их прошлые прибыли, ROE (рентабельность собственного капитала - ред.) и все остальное поехало в отрицательную территорию", - продолжил он.
"Каждый год у меня сезон "военных действий" начинается, когда начинают проходить советы директоров весной и надо рекомендации давать собранию акционеров по тому, какие дивиденды платить. Тоже начинается, что где-то там надо срочно инвестиции делать, где-то какие-то соцпроекты, привозят губернаторов, которым срочно надо что-то построить, то есть готовы на все, лишь бы только не платить дивиденды, все что угодно придумают", - поделился замминистра.
По его словам, менеджмент всегда заинтересован потратить деньги, и понятно почему. "Как правило, это люди, которые занимались производством, они видят, что здесь надо подремонтировать, здесь хорошо бы новые станки купить. И им всегда кажется, что вот эти деньги есть, а у меня вот тут крыша течет, и почему я должен отдавать эти деньги кому-то, если мне тут надо крышу починить", - сказал он.
В конечном итоге корпоративное управление сводится к борьбе с издержками и в том числе с инвестпрограммами. "У нас мантра еще с давних лет, что инвестиции - это хорошо. Вот не всегда инвестиции - это хорошо", - подчеркнул Моисеев.