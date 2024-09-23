Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240923/minfin-851721897.html
Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий
Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий - 23.09.2024, ПРАЙМ
Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий
Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T14:58+0300
2024-09-23T14:58+0300
россия
минфин
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я думаю, что технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, и мы это сейчас уже начинаем видеть... Технологии, по сути, разрушают рабочие места "голубых воротничков", то есть, условно говоря, остается менеджмент или высококлассные специалисты, и дворники или охранники, а вот все, что более-менее однообразно делает высококвалифицированный специалист, тот самый, знаменитый из нам всем известной политэкономии "голубой воротничок", исчезает", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?". По его словам, речь идет не только о рабочих на станке, но, например, о юристах. "Ну какая беда искусственному интеллекту считать договор на предмет соответствия текущей нормативной базе? Но он сделает это быстрее, лучше и качественнее, чем любой выпускник любого юридического вуза. То же самое сейчас уже говорят про первичный осмотр у врача, и так далее", - сказал он. Моисеев вспомнил шутку по этой теме. "Была шутка, что раньше думали, что робот будет дворником, а теперь выяснилось, что робот будет начальником. И либо там, где просто невыгодно, там, где человеческий труд очень дешевый и до сих пор будет использоваться дешевле, чем робот, либо там, где требуется именно конкретное человеческое творчество, которого даже у искусственного интеллекта, пока во всяком случае, нет", - сказал он. "Возникает вопрос не только, что делать с этим людьми, а второй вопрос - как выпускник юридического вуза станет профессором права, если он не поработает 10 лет на договорах и не набьет руку? Это вопрос, который, я считаю, перед всем обществом будет стоять глобально и на который надо будет давать ответы", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин, технологии
РОССИЯ, Минфин, Технологии
14:58 23.09.2024
 
Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий

Замглавы Минфина Моисеев: Технологии разрушают рабочие места голубых воротничков

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я думаю, что технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, и мы это сейчас уже начинаем видеть... Технологии, по сути, разрушают рабочие места "голубых воротничков", то есть, условно говоря, остается менеджмент или высококлассные специалисты, и дворники или охранники, а вот все, что более-менее однообразно делает высококвалифицированный специалист, тот самый, знаменитый из нам всем известной политэкономии "голубой воротничок", исчезает", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?".
По его словам, речь идет не только о рабочих на станке, но, например, о юристах. "Ну какая беда искусственному интеллекту считать договор на предмет соответствия текущей нормативной базе? Но он сделает это быстрее, лучше и качественнее, чем любой выпускник любого юридического вуза. То же самое сейчас уже говорят про первичный осмотр у врача, и так далее", - сказал он.
Моисеев вспомнил шутку по этой теме. "Была шутка, что раньше думали, что робот будет дворником, а теперь выяснилось, что робот будет начальником. И либо там, где просто невыгодно, там, где человеческий труд очень дешевый и до сих пор будет использоваться дешевле, чем робот, либо там, где требуется именно конкретное человеческое творчество, которого даже у искусственного интеллекта, пока во всяком случае, нет", - сказал он.
"Возникает вопрос не только, что делать с этим людьми, а второй вопрос - как выпускник юридического вуза станет профессором права, если он не поработает 10 лет на договорах и не набьет руку? Это вопрос, который, я считаю, перед всем обществом будет стоять глобально и на который надо будет давать ответы", - заключил он.
 
РОССИЯМинфинТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала