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Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий
Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий - 23.09.2024, ПРАЙМ
Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий
Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T14:58+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я думаю, что технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, и мы это сейчас уже начинаем видеть... Технологии, по сути, разрушают рабочие места "голубых воротничков", то есть, условно говоря, остается менеджмент или высококлассные специалисты, и дворники или охранники, а вот все, что более-менее однообразно делает высококвалифицированный специалист, тот самый, знаменитый из нам всем известной политэкономии "голубой воротничок", исчезает", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?". По его словам, речь идет не только о рабочих на станке, но, например, о юристах. "Ну какая беда искусственному интеллекту считать договор на предмет соответствия текущей нормативной базе? Но он сделает это быстрее, лучше и качественнее, чем любой выпускник любого юридического вуза. То же самое сейчас уже говорят про первичный осмотр у врача, и так далее", - сказал он. Моисеев вспомнил шутку по этой теме. "Была шутка, что раньше думали, что робот будет дворником, а теперь выяснилось, что робот будет начальником. И либо там, где просто невыгодно, там, где человеческий труд очень дешевый и до сих пор будет использоваться дешевле, чем робот, либо там, где требуется именно конкретное человеческое творчество, которого даже у искусственного интеллекта, пока во всяком случае, нет", - сказал он. "Возникает вопрос не только, что делать с этим людьми, а второй вопрос - как выпускник юридического вуза станет профессором права, если он не поработает 10 лет на договорах и не набьет руку? Это вопрос, который, я считаю, перед всем обществом будет стоять глобально и на который надо будет давать ответы", - заключил он.
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россия, минфин, технологии
РОССИЯ, Минфин, Технологии
Минфин предупредил о негативных изменениях на рынке труда из-за технологий
Замглавы Минфина Моисеев: Технологии разрушают рабочие места голубых воротничков
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, лишив рабочих мест "голубых воротничков", заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я думаю, что технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, и мы это сейчас уже начинаем видеть... Технологии, по сути, разрушают рабочие места "голубых воротничков", то есть, условно говоря, остается менеджмент или высококлассные специалисты, и дворники или охранники, а вот все, что более-менее однообразно делает высококвалифицированный специалист, тот самый, знаменитый из нам всем известной политэкономии "голубой воротничок", исчезает", - сказал он, выступая на форуме "Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?".
По его словам, речь идет не только о рабочих на станке, но, например, о юристах. "Ну какая беда искусственному интеллекту считать договор на предмет соответствия текущей нормативной базе? Но он сделает это быстрее, лучше и качественнее, чем любой выпускник любого юридического вуза. То же самое сейчас уже говорят про первичный осмотр у врача, и так далее", - сказал он.
Моисеев вспомнил шутку по этой теме. "Была шутка, что раньше думали, что робот будет дворником, а теперь выяснилось, что робот будет начальником. И либо там, где просто невыгодно, там, где человеческий труд очень дешевый и до сих пор будет использоваться дешевле, чем робот, либо там, где требуется именно конкретное человеческое творчество, которого даже у искусственного интеллекта, пока во всяком случае, нет", - сказал он.
"Возникает вопрос не только, что делать с этим людьми, а второй вопрос - как выпускник юридического вуза станет профессором права, если он не поработает 10 лет на договорах и не набьет руку? Это вопрос, который, я считаю, перед всем обществом будет стоять глобально и на который надо будет давать ответы", - заключил он.