https://1prime.ru/20240923/minfin-851727781.html
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2029
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2029 - 23.09.2024, ПРАЙМ
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2029
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2029 году на 6,1 миллиарда рублей,... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:10+0300
2024-09-23T18:10+0300
2024-09-23T18:10+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2029 году на 6,1 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,1 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов)", сообщил Минфин. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Министерство, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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россия, минфин рф, евробонды
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, евробонды
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2029
Минфин выплатил купон по суверенным евробондам Россия-2029 на 6,1 млрд рублей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2029 году на 6,1 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,1 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов)", сообщил Минфин.
Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Министерство, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
Минск исполняет обязательства по евробондам путем их замены на гособлигации