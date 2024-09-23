https://1prime.ru/20240923/minfin-851727781.html

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2029

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2029 - 23.09.2024, ПРАЙМ

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам Россия-2029

Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2029 году на 6,1 миллиарда рублей,... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T18:10+0300

2024-09-23T18:10+0300

2024-09-23T18:10+0300

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евробонды

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2029 году на 6,1 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,1 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов)", сообщил Минфин. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Министерство, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://1prime.ru/20240918/belorussiya-851661598.html

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россия, минфин рф, евробонды