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Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных
Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных - 23.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных
Первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:23+0300
2024-09-23T17:23+0300
экономика
россия
легковые автомобилии
многодетные семьи
минпромторг
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением спроектировать автомобиль для такси с увеличенным количеством мест, который был бы удобен многодетным семьям и инвалидам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Гусев отметил, что ранее в Госдуме на общественных слушаниях по обсуждению закона о такси была озвучена очень серьезная проблема: для многодетных семей, для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта, а обычными автомобилями такси "перевозить их просто невозможно". "Прошу вас рассмотреть возможность организации производства в Российской Федерации пассажирского автомобиля для такси с увеличенным числом посадочных мест и приспособленного для перевозки детей многодетных семей... Такой автомобиль в такси будет востребован и для перевозки маломобильных категорий граждан", - сказано в обращении. "Многодетной семье приходится заказывать две машины такси. Инвалиды же ожидают специальную машину и ждут порой длительное время... Такой автомобиль может и должен производиться по госзаказу", - добавил парламентарий. Данная проблема обсуждалась, в том числе, в рамках расширенного межфракционного заседания "Год реализации Федерального закона о такси: проблемы и пути решения", проходившего в Государственной Думе 19 сентября, сообщили на сайте фракции "Справедливая Россия - За правду".
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россия, легковые автомобилии, многодетные семьи, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, легковые автомобилии, многодетные семьи, Минпромторг
17:23 23.09.2024
 
Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных

В ГД предложили Минпромторгу создать проект спецавто для многодетных семей

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением спроектировать автомобиль для такси с увеличенным количеством мест, который был бы удобен многодетным семьям и инвалидам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Гусев отметил, что ранее в Госдуме на общественных слушаниях по обсуждению закона о такси была озвучена очень серьезная проблема: для многодетных семей, для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта, а обычными автомобилями такси "перевозить их просто невозможно".
"Прошу вас рассмотреть возможность организации производства в Российской Федерации пассажирского автомобиля для такси с увеличенным числом посадочных мест и приспособленного для перевозки детей многодетных семей... Такой автомобиль в такси будет востребован и для перевозки маломобильных категорий граждан", - сказано в обращении.
"Многодетной семье приходится заказывать две машины такси. Инвалиды же ожидают специальную машину и ждут порой длительное время... Такой автомобиль может и должен производиться по госзаказу", - добавил парламентарий.
Данная проблема обсуждалась, в том числе, в рамках расширенного межфракционного заседания "Год реализации Федерального закона о такси: проблемы и пути решения", проходившего в Государственной Думе 19 сентября, сообщили на сайте фракции "Справедливая Россия - За правду".
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ЭкономикаРОССИЯлегковые автомобилиимногодетные семьиМинпромторг
 
 
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