https://1prime.ru/20240923/minpromtorg-851726613.html
Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных
Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных - 23.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных
Первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:23+0300
2024-09-23T17:23+0300
2024-09-23T17:23+0300
экономика
россия
легковые автомобилии
многодетные семьи
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением спроектировать автомобиль для такси с увеличенным количеством мест, который был бы удобен многодетным семьям и инвалидам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Гусев отметил, что ранее в Госдуме на общественных слушаниях по обсуждению закона о такси была озвучена очень серьезная проблема: для многодетных семей, для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта, а обычными автомобилями такси "перевозить их просто невозможно". "Прошу вас рассмотреть возможность организации производства в Российской Федерации пассажирского автомобиля для такси с увеличенным числом посадочных мест и приспособленного для перевозки детей многодетных семей... Такой автомобиль в такси будет востребован и для перевозки маломобильных категорий граждан", - сказано в обращении. "Многодетной семье приходится заказывать две машины такси. Инвалиды же ожидают специальную машину и ждут порой длительное время... Такой автомобиль может и должен производиться по госзаказу", - добавил парламентарий. Данная проблема обсуждалась, в том числе, в рамках расширенного межфракционного заседания "Год реализации Федерального закона о такси: проблемы и пути решения", проходившего в Государственной Думе 19 сентября, сообщили на сайте фракции "Справедливая Россия - За правду".
https://1prime.ru/20240916/gosduma-851600363.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, легковые автомобилии, многодетные семьи, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, легковые автомобилии, многодетные семьи, Минпромторг
Минпромторгу предложили создать проект специального авто для многодетных
В ГД предложили Минпромторгу создать проект спецавто для многодетных семей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением спроектировать автомобиль для такси с увеличенным количеством мест, который был бы удобен многодетным семьям и инвалидам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Гусев отметил, что ранее в Госдуме на общественных слушаниях по обсуждению закона о такси была озвучена очень серьезная проблема: для многодетных семей, для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта, а обычными автомобилями такси "перевозить их просто невозможно".
"Прошу вас рассмотреть возможность организации производства в Российской Федерации пассажирского автомобиля для такси с увеличенным числом посадочных мест и приспособленного для перевозки детей многодетных семей... Такой автомобиль в такси будет востребован и для перевозки маломобильных категорий граждан", - сказано в обращении.
"Многодетной семье приходится заказывать две машины такси. Инвалиды же ожидают специальную машину и ждут порой длительное время... Такой автомобиль может и должен производиться по госзаказу", - добавил парламентарий.
Данная проблема обсуждалась, в том числе, в рамках расширенного межфракционного заседания "Год реализации Федерального закона о такси: проблемы и пути решения", проходившего в Государственной Думе 19 сентября, сообщили на сайте фракции "Справедливая Россия - За правду".
В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей