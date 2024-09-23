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"Яндекс" и Минтранс начали обучать чиновников транспортным технологиям

"Яндекс" и Минтранс начали обучать чиновников транспортным технологиям - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" и Минтранс начали обучать чиновников транспортным технологиям

"Яндекс Такси" вместе с Минтрансом РФ запустили образовательную программу для губернаторов и чиновников в сфере транспорта, рассказал директор компании по... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T12:04+0300

2024-09-23T12:04+0300

2024-09-23T12:04+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" вместе с Минтрансом РФ запустили образовательную программу для губернаторов и чиновников в сфере транспорта, рассказал директор компании по работе с госорганами Антон Петраков. "Яндекс Такси" запустила совместную с Минтрансом образовательную программу для губернаторов и чиновников в сфере транспорта", - сказал Петраков в рамках форума "Цифровая транспортация". "Наша образовательная программа будет состоять из трех блоков: отдельных семинаров для федеральных чиновников, региональных интенсивов для местных властей и интеграций в программы ДПО ведущих российских вузов", - уточнил он. По его словам, в каждом блоке компания вместе с регуляторами планирует обсуждать совместные планы развития транспортной системы. Например, обсуждение технологий на федеральном уровне должно в первую очередь помочь сформировать экспериментальные правовые режимы в пассажирских перевозках, которые уже прорабатываются в правительстве. Там отметили, что обучение для чиновников будут проводить топ-менеджеры "Яндекс Такси" и приглашенные эксперты, ученые. Они расскажут о возможностях применения технологий в общественном транспорте, такси, каршеринге и кикшеринге - как устроены алгоритмы ценообразования и безопасности, как искусственный интеллект помогает решать транспортные проблемы городов и так далее.

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