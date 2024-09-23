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В Минтрансе рассказали об объеме инвестиционной программы РЖД в 2025 году
В Минтрансе рассказали об объеме инвестиционной программы РЖД в 2025 году - 23.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали об объеме инвестиционной программы РЖД в 2025 году
Минтранс России нацелен на объем инвестиционной программы РЖД в 2025 году не менее текущего года - более 1 триллиона рублей, сообщил журналистам первый замглавы | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:08+0300
2024-09-23T18:08+0300
2024-09-23T18:08+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минтранс России нацелен на объем инвестиционной программы РЖД в 2025 году не менее текущего года - более 1 триллиона рублей, сообщил журналистам первый замглавы министерства Валентин Иванов. Инвестпрограмма РЖД на 2024 год составляет рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей. "Мы считаем, что объем инвестпрограммы должен быть аналогичный, как и в этом году, не меньше. У нас порядка одного с небольшим (триллиона рублей - ред.) был в этом году", - ответил Иванов в кулуарах форума "Цифровая транспортация" на вопрос, какой максимум и минимум по объему инвестпрограммы РЖД обсуждается на 2025 год. РЖД в этот раз готовят инвестиционную программу на пять лет для утверждения правительством РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на один год, сообщал летом текущего года замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтранса Константин Григорьев. Иванов в понедельник на вопрос о планируемом объеме инвестпрограммы РЖД на пять лет сказал, что точные показатели по инвестпрограмме находятся в настоящее время в стадии обсуждения. "Будут сформированы параметры и возможные меры, исходя из этого будет понимание", - пояснил он. Первый замминистра подтвердил, что рассмотрение и одобрение инвестпрограммы РЖД на заседании кабмина ожидается в ноябре. Правительство России, а государство является единственным акционером РЖД, ежегодно к концу года рассматривало инвестпрограмму и финплан компании на следующий год или ближайшие три года.
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россия, минтранс рф, ржд, инвестпрограмма
Экономика, РОССИЯ, Минтранс РФ, РЖД, инвестпрограмма
В Минтрансе рассказали об объеме инвестиционной программы РЖД в 2025 году
Минтранс нацелен на инвестпрограмму РЖД в 2025 году в размере более 1 трлн руб
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минтранс России нацелен на объем инвестиционной программы РЖД в 2025 году не менее текущего года - более 1 триллиона рублей, сообщил журналистам первый замглавы министерства Валентин Иванов.
Инвестпрограмма РЖД на 2024 год составляет рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей.
"Мы считаем, что объем инвестпрограммы должен быть аналогичный, как и в этом году, не меньше. У нас порядка одного с небольшим (триллиона рублей - ред.) был в этом году", - ответил Иванов в кулуарах форума "Цифровая транспортация" на вопрос, какой максимум и минимум по объему инвестпрограммы РЖД обсуждается на 2025 год.
РЖД в этот раз готовят инвестиционную программу на пять лет для утверждения правительством РФ в ноябре, тогда как последние годы ее делали на один год, сообщал летом текущего года замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтранса Константин Григорьев.
Иванов в понедельник на вопрос о планируемом объеме инвестпрограммы РЖД на пять лет сказал, что точные показатели по инвестпрограмме находятся в настоящее время в стадии обсуждения. "Будут сформированы параметры и возможные меры, исходя из этого будет понимание", - пояснил он.
Первый замминистра подтвердил, что рассмотрение и одобрение инвестпрограммы РЖД на заседании кабмина ожидается в ноябре. Правительство России, а государство является единственным акционером РЖД, ежегодно к концу года рассматривало инвестпрограмму и финплан компании на следующий год или ближайшие три года.
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