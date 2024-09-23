https://1prime.ru/20240923/mishustin-851716689.html
Мишустин назвал основу прогресса России
Мишустин назвал основу прогресса России - 23.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал основу прогресса России
Радиоэлектроника РФ преобразуется из отрасли, находившейся в системном упадке, в инновационную основу прогресса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:55+0300
2024-09-23T11:55+0300
2024-09-23T11:58+0300
россия
михаил мишустин
радиоэлектроника
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СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Радиоэлектроника РФ преобразуется из отрасли, находившейся в системном упадке, в инновационную основу прогресса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап – переходный. Из отрасли, находившейся в системном упадке и отстающей от уровня развитых стран на десятки лет, она преобразуется в действительно инновационную основу научно-технологического и экономического прогресса нашей страны на долгосрочную перспективу", - сообщил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус". В то же время глава российского правительства заявил, что Россия в ближайшие годы должна преодолеть критическую зависимость от иностранных технологий в сфере электроники, создать мощную отрасль электронного машиностроения. По его словам, нужно освоить выпуск средств производства электроники для процессов литографии, травления и выращивания кристаллов.Мишустин заверил, что российские власти продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране.
https://1prime.ru/20240923/elektronika-851716553.html
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россия, михаил мишустин, радиоэлектроника
РОССИЯ, Михаил Мишустин, радиоэлектроника
Мишустин назвал основу прогресса России
Мишустин: радиоэлектроника в России становится основой прогресса
СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Радиоэлектроника РФ преобразуется из отрасли, находившейся в системном упадке, в инновационную основу прогресса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап – переходный. Из отрасли, находившейся в системном упадке и отстающей от уровня развитых стран на десятки лет, она преобразуется в действительно инновационную основу научно-технологического и экономического прогресса нашей страны на долгосрочную перспективу", - сообщил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".
В то же время глава российского правительства заявил, что Россия в ближайшие годы должна преодолеть критическую зависимость от иностранных технологий в сфере электроники, создать мощную отрасль электронного машиностроения. По его словам, нужно освоить выпуск средств производства электроники для процессов литографии, травления и выращивания кристаллов.
Мишустин заверил, что российские власти продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране.
В России увеличился объем производства электроники, заявил Мишустин