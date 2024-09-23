https://1prime.ru/20240923/mosbirzha-851713029.html
Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа
Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа - 23.09.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа
Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет на 0,95% по основному индексу, который поднялся выше 2 800 пунктов, впервые с 19 августа, следует из... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T10:08+0300
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мосбиржа
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет на 0,95% по основному индексу, который поднялся выше 2 800 пунктов, впервые с 19 августа, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,95%, до 2 808,83 пункта.
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россия, мосбиржа
Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа
Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 19 августа
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет на 0,95% по основному индексу, который поднялся выше 2 800 пунктов, впервые с 19 августа, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,95%, до 2 808,83 пункта.
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