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Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа
Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа - 23.09.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа
Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет на 0,95% по основному индексу, который поднялся выше 2 800 пунктов, впервые с 19 августа, следует из... | 23.09.2024, ПРАЙМ
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россия
мосбиржа
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет на 0,95% по основному индексу, который поднялся выше 2 800 пунктов, впервые с 19 августа, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,95%, до 2 808,83 пункта.
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россия, мосбиржа
РОССИЯ, Мосбиржа
10:08 23.09.2024 (обновлено: 10:17 23.09.2024)
 
Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 19 августа

Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 19 августа

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет на 0,95% по основному индексу, который поднялся выше 2 800 пунктов, впервые с 19 августа, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,95%, до 2 808,83 пункта.
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