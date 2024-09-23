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Московская биржа начнет расчет индекса недвижимости на основе цен ЗПИФов

Московская биржа начнет расчет индекса недвижимости на основе цен ЗПИФов - 23.09.2024, ПРАЙМ

Московская биржа начнет расчет индекса недвижимости на основе цен ЗПИФов

Московская биржа 27 сентября начинает расчет и публикацию индекса на основе цен паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов), инвестирующих в... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T13:35+0300

2024-09-23T13:35+0300

2024-09-23T13:36+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московская биржа 27 сентября начинает расчет и публикацию индекса на основе цен паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов), инвестирующих в недвижимость, следует из пресс-релиза Московской биржи. "Двадцать седьмого сентября 2024 года Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса Мосбиржи фондов недвижимости. Код индекса – MREF. Индикатор будет рассчитываться на основе цен паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестирующих в недвижимость", - говорится в сообщении. Новый индикатор предоставит всем категориям инвесторов и профессиональным участникам финансовой индустрии, а также строительной отрасли дополнительную информацию о состоянии российского рынка недвижимости, говорится там же. "Индекс будет рассчитываться ежедневно, пересмотр базы расчета индекса – один раз в квартал. Валюта индекса – российский рубль, количество ЗПИФов в индексе плавающее. Для включения в базу расчета индекса Мосбиржи фондов недвижимости коэффициент ликвидности паев должен составлять не менее 1,5%, медианный объем торгов паями, рассчитанный за три месяца, предшествующие дате формирования базы расчета, – не менее 150 тысяч рублей в день", - говорится в пресс-релизе. Ретроспективный расчет индекса будет доступен с 22 декабря 2023 года, также отмечают в пресс-релизе. В пресс-релизе также указаны паи ЗПИФов, которые вошли в базу расчета индекса Мосбиржи фондов недвижимости: ЗПИФ "Альфа-капитал арендный поток-2", ЗПИФН "Современный арендный бизнес", ЗПИФН "РД", ЗПИФН "Современный арендный бизнес 2", ЗПИФН "Современный 6", ЗПИФН "Альфа-капитал Арендный поток" и ЗПИФН "Коммерческая недвижимость".

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россия, мосбиржа, зпиф