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Стоимость чистых активов БПИФов денежного рынка с начала года удвоилась
Стоимость чистых активов БПИФов денежного рынка с начала года удвоилась - 23.09.2024, ПРАЙМ
Стоимость чистых активов БПИФов денежного рынка с начала года удвоилась
Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на Московской бирже, превысила 0,5 триллиона рублей, и это... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T14:40+0300
2024-09-23T14:40+0300
2024-09-23T14:41+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на Московской бирже, превысила 0,5 триллиона рублей, и это более чем вдвое больше, чем на начало года, говорится в пресс-релизе торговой площадки. "Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, составила свыше 500 миллиардов рублей. Это в 2,2 раза больше, чем на начало 2024 года", - говорится в пресс-релизе Московской биржи. "Количество физлиц, имеющих в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, с начала 2024 года также выросло вдвое, превысив 700 тысяч человек", - добавили там. Средний размер вложений одного частного инвестора на текущий момент составляет более 690 тысяч рублей, говорится там же. "Мы видим стремительный рост востребованности продуктов финансовых компаний, предоставляющих возможность частным инвесторам и бизнесу зарабатывать на денежном рынке. Период высоких процентных ставок и низкий уровень риска таких инструментов делают их привлекательными для инвесторов", - приводятся в пресс-релизе слова директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрия Даниленко.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Стоимость чистых активов БПИФов денежного рынка с начала года удвоилась
Мосбиржа: стоимость чистых активов БПИФов денежного рынка удвоилась
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на Московской бирже, превысила 0,5 триллиона рублей, и это более чем вдвое больше, чем на начало года, говорится в пресс-релизе торговой площадки.
"Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, составила свыше 500 миллиардов рублей. Это в 2,2 раза больше, чем на начало 2024 года", - говорится в пресс-релизе Московской биржи.
"Количество физлиц, имеющих в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, с начала 2024 года также выросло вдвое, превысив 700 тысяч человек", - добавили там.
Средний размер вложений одного частного инвестора на текущий момент составляет более 690 тысяч рублей, говорится там же.
"Мы видим стремительный рост востребованности продуктов финансовых компаний, предоставляющих возможность частным инвесторам и бизнесу зарабатывать на денежном рынке. Период высоких процентных ставок и низкий уровень риска таких инструментов делают их привлекательными для инвесторов", - приводятся в пресс-релизе слова директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрия Даниленко.