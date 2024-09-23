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Московская биржа допустит к торгам акции группы "Аренадата" - 23.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240923/mosbirzha-851727159.html
Московская биржа допустит к торгам акции группы "Аренадата"
Московская биржа допустит к торгам акции группы "Аренадата" - 23.09.2024, ПРАЙМ
Московская биржа допустит к торгам акции группы "Аренадата"
Московская биржа допустила с 1 октября к торгам акции группы "Аренадата", российского разработчика решений для хранения данных, говорится в сообщении биржи. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:47+0300
2024-09-23T17:47+0300
экономика
россия
биржевые торги
мосбиржа
акции
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московская биржа допустила с 1 октября к торгам акции группы "Аренадата", российского разработчика решений для хранения данных, говорится в сообщении биржи. Ценные бумаги включены в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с получением соответствующего заявления. Торговый код – DATA. Группа "Аренадата" на прошлой неделе объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Открытие книги заявок ожидается в сентябре, доля акций группы в свободном обращении (free float) может составить около 15%, сообщала компания. В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, акции
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, Акции
17:47 23.09.2024
 
Московская биржа допустит к торгам акции группы "Аренадата"

Московская биржа с 1 октября допустит к торгам акции группы "Аренадата"

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московская биржа допустила с 1 октября к торгам акции группы "Аренадата", российского разработчика решений для хранения данных, говорится в сообщении биржи.
Ценные бумаги включены в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с получением соответствующего заявления. Торговый код – DATA.
Группа "Аренадата" на прошлой неделе объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.
Открытие книги заявок ожидается в сентябре, доля акций группы в свободном обращении (free float) может составить около 15%, сообщала компания.
В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале.
МТС - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
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ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгиМосбиржаАкции
 
 
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