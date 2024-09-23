https://1prime.ru/20240923/mosbirzha-851727159.html

Московская биржа допустит к торгам акции группы "Аренадата"

Московская биржа допустит к торгам акции группы "Аренадата" - 23.09.2024, ПРАЙМ

Московская биржа допустит к торгам акции группы "Аренадата"

Московская биржа допустила с 1 октября к торгам акции группы "Аренадата", российского разработчика решений для хранения данных, говорится в сообщении биржи. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T17:47+0300

2024-09-23T17:47+0300

2024-09-23T17:47+0300

экономика

россия

биржевые торги

мосбиржа

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московская биржа допустила с 1 октября к торгам акции группы "Аренадата", российского разработчика решений для хранения данных, говорится в сообщении биржи. Ценные бумаги включены в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с получением соответствующего заявления. Торговый код – DATA. Группа "Аренадата" на прошлой неделе объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Открытие книги заявок ожидается в сентябре, доля акций группы в свободном обращении (free float) может составить около 15%, сообщала компания. В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале.

https://1prime.ru/20240920/vykup-851693289.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, мосбиржа, акции