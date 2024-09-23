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"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США
"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США
Владимир Зеленский получил награду от США за то, что удержал власть на Украине и продолжил вести боевые действия против России. Таким образом прокомментировал в | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T23:50+0300
2024-09-23T23:50+0300
2024-09-23T23:50+0300
политика
сша
владимир зеленский
награда
флориан филиппо
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил награду от США за то, что удержал власть на Украине и продолжил вести боевые действия против России. Таким образом прокомментировал в соцсети Х награждение Зеленского "Золотой тарелкой" от Американской академии достижений лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Это не шутка! Сегодня утром в Вашингтоне Зеленскому вручили приз американских неоконсерваторов в виде "Золотой тарелки" за "его вклад в развитие человечества". Речь наверняка идет о войне, коррупции, цензуре, сохранении власти без выборов и пр." — считает политик.Филиппо также призвал как можно быстрее положить конец этому "кровавому цирку".Согласно данным из открытых источников, The Golden Plate Award ("Золотая тарелка") вручается с 1961 года. Ею награждают номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.
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сша, владимир зеленский, награда, флориан филиппо
Политика, США, Владимир Зеленский, награда, Флориан Филиппо
"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США
Филиппо: Зеленский получил награду от США за узурпацию власти на Украине
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский получил награду от США за то, что удержал власть на Украине и продолжил вести боевые действия против России. Таким образом прокомментировал в соцсети Х
награждение Зеленского "Золотой тарелкой" от Американской академии достижений лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это не шутка! Сегодня утром в Вашингтоне Зеленскому вручили приз американских неоконсерваторов в виде "Золотой тарелки" за "его вклад в развитие человечества". Речь наверняка идет о войне, коррупции, цензуре, сохранении власти без выборов и пр." — считает политик.
Филиппо также призвал как можно быстрее положить конец этому "кровавому цирку".
Согласно данным из открытых источников, The Golden Plate Award ("Золотая тарелка") вручается с 1961 года. Ею награждают номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.
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