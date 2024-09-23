https://1prime.ru/20240923/nagrada-851732404.html

"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США

"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США

Владимир Зеленский получил награду от США за то, что удержал власть на Украине и продолжил вести боевые действия против России. Таким образом прокомментировал в | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T23:50+0300

2024-09-23T23:50+0300

2024-09-23T23:50+0300

политика

сша

владимир зеленский

награда

флориан филиппо

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил награду от США за то, что удержал власть на Украине и продолжил вести боевые действия против России. Таким образом прокомментировал в соцсети Х награждение Зеленского "Золотой тарелкой" от Американской академии достижений лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Это не шутка! Сегодня утром в Вашингтоне Зеленскому вручили приз американских неоконсерваторов в виде "Золотой тарелки" за "его вклад в развитие человечества". Речь наверняка идет о войне, коррупции, цензуре, сохранении власти без выборов и пр." — считает политик.Филиппо также призвал как можно быстрее положить конец этому "кровавому цирку".Согласно данным из открытых источников, The Golden Plate Award ("Золотая тарелка") вручается с 1961 года. Ею награждают номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.

https://1prime.ru/20240923/vsu-851724312.html

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сша, владимир зеленский, награда, флориан филиппо