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"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США - 23.09.2024, ПРАЙМ
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"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США
"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США
Владимир Зеленский получил награду от США за то, что удержал власть на Украине и продолжил вести боевые действия против России. Таким образом прокомментировал в | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T23:50+0300
2024-09-23T23:50+0300
политика
сша
владимир зеленский
награда
флориан филиппо
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил награду от США за то, что удержал власть на Украине и продолжил вести боевые действия против России. Таким образом прокомментировал в соцсети Х награждение Зеленского "Золотой тарелкой" от Американской академии достижений лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Это не шутка! Сегодня утром в Вашингтоне Зеленскому вручили приз американских неоконсерваторов в виде "Золотой тарелки" за "его вклад в развитие человечества". Речь наверняка идет о войне, коррупции, цензуре, сохранении власти без выборов и пр." — считает политик.Филиппо также призвал как можно быстрее положить конец этому "кровавому цирку".Согласно данным из открытых источников, The Golden Plate Award ("Золотая тарелка") вручается с 1961 года. Ею награждают номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.
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сша, владимир зеленский, награда, флориан филиппо
Политика, США, Владимир Зеленский, награда, Флориан Филиппо
23:50 23.09.2024
 
"Это не шутка": во Франции рассказали, за что Зеленского наградили в США

Филиппо: Зеленский получил награду от США за узурпацию власти на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил награду от США за то, что удержал власть на Украине и продолжил вести боевые действия против России. Таким образом прокомментировал в соцсети Х награждение Зеленского "Золотой тарелкой" от Американской академии достижений лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это не шутка! Сегодня утром в Вашингтоне Зеленскому вручили приз американских неоконсерваторов в виде "Золотой тарелки" за "его вклад в развитие человечества". Речь наверняка идет о войне, коррупции, цензуре, сохранении власти без выборов и пр." — считает политик.
Филиппо также призвал как можно быстрее положить конец этому "кровавому цирку".
Согласно данным из открытых источников, The Golden Plate Award ("Золотая тарелка") вручается с 1961 года. Ею награждают номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
"Перестали понимать": на Украине раскрыли, что творится с солдатами ВСУ
16:12
 
ПолитикаСШАВладимир ЗеленскийнаградаФлориан Филиппо
 
 
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