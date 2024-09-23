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Россиянам приходят уведомления о новом налоге: считайте деньги - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Россиянам приходят уведомления о новом налоге: считайте деньги
Россиянам приходят уведомления о новом налоге: считайте деньги - 23.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам приходят уведомления о новом налоге: считайте деньги
В 2024 году государство впервые начало взимать налог с доходов по банковским вкладам – уведомления за 2023 год уже приходят в личные кабинеты... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T02:02+0300
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доход по вкладу
валютные депозиты
процентные ставки
проценты
ставка банка россии
эксклюзив
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. В 2024 году государство впервые начало взимать налог с доходов по банковским вкладам – уведомления за 2023 год уже приходят в личные кабинеты налогоплательщиков. Кому и сколько придется заплатить, рассказала агентству "Прайм" завкафедрой бухгалтерского учета и аудита экономического факультета РУДН Лариса Сорокина."Информация по совокупному доходу аккумулируется в налоговых органах через сбор информации от всех банков. Под доходом здесь понимается сумма начисленных процентов, сумма самого депозита не облагается налогом", - пояснила он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПредусмотрен минимальный доход, с которой не будет удерживаться налог: один миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку на 1-е число каждого месяца в течении календарного года. Если говорить про 2023 год, за который сейчас взимается налог, то это 15%. Значит, не облагаются налогом доходы до 150 тысяч рублей.Вот простой пример. Сумма депозита под 15% годовых - один миллион рублей, соответственно, проценты за год составят 150 тысяч рублей. Налоговая база не возникает, налог не удерживается. А вот если вклад составляет 1,3 миллиона рублей под те же 15%, сумма процентов за год составит 195 тысяч руб. Налоговая база 45 тысяч рублей, налог удерживается в размере 5850 рублей.Налог на вклады за 2024 год придет в 2025 году. Если ключевая ставка в текущем году не превысит 19%, то сумма процентов, не облагаемая налогом, составит 190 рублей (1 миллион рублей*19%).Например, если у вас вклады в трех банках, и в течении 2024 года были начислены проценты в совокупности 290 тысяч рублей, налоговая база составит 100 тысяч рублей (290-190). С них придется заплатить 13% или 13 тысяч рублей (100 *13%). Если доход превышает 5 миллионов рублей, начинает действовать повышенная ставка 15%.Необходимо отметить, что в рамках семьи супруг и супруга являются отдельными налогоплательщиками, поэтому налог будет исчисляться по каждому. Например, у супруги совокупная сумма процентных доходов составила 100 тысяч рублей, у супруга 190 тысяч. Налоговая база ни у кого не возникла, т.к. доход не превысил 190 тысяч рублей. Налог исчисляться не будет, заключила Сорокина.
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доход по вкладу, валютные депозиты, процентные ставки, проценты, ставка банка россии, эксклюзив
доход по вкладу, валютные депозиты, процентные ставки, проценты, ставка Банка России, Эксклюзив
02:02 23.09.2024
 
Россиянам приходят уведомления о новом налоге: считайте деньги

Экономист Сорокина: под налог на вклады подпадут доходы от 190 тысяч рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. В 2024 году государство впервые начало взимать налог с доходов по банковским вкладам – уведомления за 2023 год уже приходят в личные кабинеты налогоплательщиков. Кому и сколько придется заплатить, рассказала агентству "Прайм" завкафедрой бухгалтерского учета и аудита экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
"Информация по совокупному доходу аккумулируется в налоговых органах через сбор информации от всех банков. Под доходом здесь понимается сумма начисленных процентов, сумма самого депозита не облагается налогом", - пояснила он.
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Предусмотрен минимальный доход, с которой не будет удерживаться налог: один миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку на 1-е число каждого месяца в течении календарного года. Если говорить про 2023 год, за который сейчас взимается налог, то это 15%. Значит, не облагаются налогом доходы до 150 тысяч рублей.
Вот простой пример. Сумма депозита под 15% годовых - один миллион рублей, соответственно, проценты за год составят 150 тысяч рублей. Налоговая база не возникает, налог не удерживается. А вот если вклад составляет 1,3 миллиона рублей под те же 15%, сумма процентов за год составит 195 тысяч руб. Налоговая база 45 тысяч рублей, налог удерживается в размере 5850 рублей.
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Послабление по налогу по вкладам: кому можно не платить
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Налог на вклады за 2024 год придет в 2025 году. Если ключевая ставка в текущем году не превысит 19%, то сумма процентов, не облагаемая налогом, составит 190 рублей (1 миллион рублей*19%).
Например, если у вас вклады в трех банках, и в течении 2024 года были начислены проценты в совокупности 290 тысяч рублей, налоговая база составит 100 тысяч рублей (290-190). С них придется заплатить 13% или 13 тысяч рублей (100 *13%). Если доход превышает 5 миллионов рублей, начинает действовать повышенная ставка 15%.
Необходимо отметить, что в рамках семьи супруг и супруга являются отдельными налогоплательщиками, поэтому налог будет исчисляться по каждому. Например, у супруги совокупная сумма процентных доходов составила 100 тысяч рублей, у супруга 190 тысяч. Налоговая база ни у кого не возникла, т.к. доход не превысил 190 тысяч рублей. Налог исчисляться не будет, заключила Сорокина.
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