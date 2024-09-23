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В СФ предложили сохранить пониженный налог для компаний электротехники - 23.09.2024, ПРАЙМ
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В СФ предложили сохранить пониженный налог для компаний электротехники
В СФ предложили сохранить пониженный налог для компаний электротехники - 23.09.2024, ПРАЙМ
В СФ предложили сохранить пониженный налог для компаний электротехники
Сенатор Артем Шейкин обратился в Минпромторг РФ с просьбой бессрочно сохранить трехпроцентный налог на прибыль для российских компаний, осуществляющих... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:01+0300
2024-09-23T16:01+0300
россия
совфед
электроника
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин обратился в Минпромторг РФ с просьбой бессрочно сохранить трехпроцентный налог на прибыль для российских компаний, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, об этом он сообщил РИА Новости. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о продлении налоговых льгот для производителей электроники еще на три года. "В соответствии с п. 1.16 ст. 284 НК РФ российские компании, включенные в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, применяют ставку по налогу на прибыль в размере 3% (3% в федеральный бюджет, 0% в региональный). Указанная мера показала свою эффективность. По данным из открытых источников, в 2023 году поддержка государства дала возможность компаниям сэкономить 71,5 млрд руб. С 01.01.2025 г. п. 1.16 ст. 284 НК РФ утрачивает силу. Вместе с тем, уже сейчас представляется целесообразным продлить действие указанной меры и сделать ее бессрочной", - написал Шейкин в обращении на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). В беседе с РИА Новости Шейкин объяснил, что развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, в которую входит разработка чипов, процессоров, телекоммуникационного оборудования, систем безопасности и других технологий, "является приоритетным направлением государственной политики, определяющим достижение технологического суверенитета" России. "Обеспечение необходимых условий для стабильного функционирования и динамичного развития отрасли, включая продление налоговых льгот, является ключевым фактором, способствующим реализации стратегических государственных целей, связанных с укреплением технологической независимости и обеспечением безопасности страны", - подчеркнул политик.
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россия, совфед, электроника
РОССИЯ, Совфед, электроника
16:01 23.09.2024
 
В СФ предложили сохранить пониженный налог для компаний электротехники

В СФ предложили сделать бессрочным пониженный налог для компаний электротехники

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин обратился в Минпромторг РФ с просьбой бессрочно сохранить трехпроцентный налог на прибыль для российских компаний, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, об этом он сообщил РИА Новости.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о продлении налоговых льгот для производителей электроники еще на три года.
"В соответствии с п. 1.16 ст. 284 НК РФ российские компании, включенные в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, применяют ставку по налогу на прибыль в размере 3% (3% в федеральный бюджет, 0% в региональный). Указанная мера показала свою эффективность. По данным из открытых источников, в 2023 году поддержка государства дала возможность компаниям сэкономить 71,5 млрд руб. С 01.01.2025 г. п. 1.16 ст. 284 НК РФ утрачивает силу. Вместе с тем, уже сейчас представляется целесообразным продлить действие указанной меры и сделать ее бессрочной", - написал Шейкин в обращении на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
В беседе с РИА Новости Шейкин объяснил, что развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, в которую входит разработка чипов, процессоров, телекоммуникационного оборудования, систем безопасности и других технологий, "является приоритетным направлением государственной политики, определяющим достижение технологического суверенитета" России.
"Обеспечение необходимых условий для стабильного функционирования и динамичного развития отрасли, включая продление налоговых льгот, является ключевым фактором, способствующим реализации стратегических государственных целей, связанных с укреплением технологической независимости и обеспечением безопасности страны", - подчеркнул политик.
 
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