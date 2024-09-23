https://1prime.ru/20240923/nalog-851724174.html

В СФ предложили сохранить пониженный налог для компаний электротехники

В СФ предложили сохранить пониженный налог для компаний электротехники - 23.09.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили сохранить пониженный налог для компаний электротехники

Сенатор Артем Шейкин обратился в Минпромторг РФ с просьбой бессрочно сохранить трехпроцентный налог на прибыль для российских компаний, осуществляющих... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T16:01+0300

2024-09-23T16:01+0300

2024-09-23T16:01+0300

россия

совфед

электроника

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/68/842526816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1c497e4c63d3569dcd4658621627d1b.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин обратился в Минпромторг РФ с просьбой бессрочно сохранить трехпроцентный налог на прибыль для российских компаний, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, об этом он сообщил РИА Новости. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о продлении налоговых льгот для производителей электроники еще на три года. "В соответствии с п. 1.16 ст. 284 НК РФ российские компании, включенные в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, применяют ставку по налогу на прибыль в размере 3% (3% в федеральный бюджет, 0% в региональный). Указанная мера показала свою эффективность. По данным из открытых источников, в 2023 году поддержка государства дала возможность компаниям сэкономить 71,5 млрд руб. С 01.01.2025 г. п. 1.16 ст. 284 НК РФ утрачивает силу. Вместе с тем, уже сейчас представляется целесообразным продлить действие указанной меры и сделать ее бессрочной", - написал Шейкин в обращении на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). В беседе с РИА Новости Шейкин объяснил, что развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, в которую входит разработка чипов, процессоров, телекоммуникационного оборудования, систем безопасности и других технологий, "является приоритетным направлением государственной политики, определяющим достижение технологического суверенитета" России. "Обеспечение необходимых условий для стабильного функционирования и динамичного развития отрасли, включая продление налоговых льгот, является ключевым фактором, способствующим реализации стратегических государственных целей, связанных с укреплением технологической независимости и обеспечением безопасности страны", - подчеркнул политик.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совфед, электроника