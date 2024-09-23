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"Норникель" оценил инвестиции в технологии синтеза катодных материалов

"Норникель" оценил инвестиции в технологии синтеза катодных материалов - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Норникель" оценил инвестиции в технологии синтеза катодных материалов

"Норникель" вложил примерно 30 миллионов долларов в разработку технологии синтеза катодных активных материалов, сообщил журналистам вице-президент по инновациям | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T09:12+0300

2024-09-23T09:12+0300

2024-09-23T09:12+0300

экономика

россия

норникель

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. "Норникель" вложил примерно 30 миллионов долларов в разработку технологии синтеза катодных активных материалов, сообщил журналистам вице-президент по инновациям Виталий Бусько в Батарейном технологическом центре компании. "На данный момент компания вложила около 30 миллионов долларов в разработку технологии синтеза катодных активных материалов. По мере масштабирования цифры, конечно, будут увеличиваться. Тем не менее, размер будущих инвестиций зависит от экономической целесообразности реализации проекта", - сказал представитель компании. "Объем инвестиций на следующие пять лет зависит от решения компании о строительстве отдельного завода для выхода на производственные мощности по выпуску катодных активных материалов для литий-ионных аккумуляторов, но детали на данный момент я озвучить не могу, бизнес-кейс еще на стадии обсуждения", - уточнил Бусько. "Норникель" также рассматривает возможность строительства завода катодных активных материалов с производственной мощностью 10 тысяч тонн в год до 2030 года."В целях масштабирования проекта мы рассматриваем возможность строительства завода на 10 тысяч тонн катодных активных материалов до 2030 года… Строительство такого рода завода - это длительный процесс. Если посчитать, сколько времени уйдет на принятие инвестиционного решения, на проектирование, получение разрешений, строительство, пуско-наладочные работы, как раз это и занимает три-четыре года", - рассказал менеджер компании.Кроме того, он отметил, что потребность российского рынка в катодных активных материалах к 2030 году оценивается в размере около 10 тысяч тонн."Пока идет обсуждение различных вариантов реализации проекта по строительству производства катодных активных материалов для аккумуляторов, оценивается экономическая целесообразность проекта. Предполагается, что в случае реализации проекта катодные материалы будут использоваться на российских заводах по производству ячеек. Произведенные ими аккумуляторы будут в первую очередь использоваться для электромобилей", - уточнил Бусько."Норникель" уже рассматривает возможность строительства пилотной установки по производству катодных активных материалов мощностью 10 тонн в год в перспективе двух-трех лет."На первом этапе мы создали лабораторию, которая позволяла получать десятки граммов вещества за синтез, для тестирования разных параметров. Сейчас наша технологическая линия позволяет получать до 10 килограммов катодного активного материала за синтез. Согласно мировым практикам, следующим этапом должно стать строительство пилотной установки для производства 10 тонн катодных активных материалов в год", - отметил он."Сейчас мы рассматриваем различные локации для потенциального размещения установки. С момента принятия решения ее строительство может занимать два - два с половиной года. Дальше идет этап строительства завода, который сможет производить до 10 тысяч тонн катодных активных материалов в год", - добавил Бусько.Батарейный технологический центр "Норникеля" в Санкт-Петербурге позволяет синтезировать до 10 килограммов катодных активных материалов за синтез. На данный момент в разработке задействованы около 40 человек. Согласно материалам компании, в лаборатории есть оборудование, с помощью которого осуществляется весь цикл сборки и электрохимического тестирования батарейных аккумуляторов в специализированных условиях. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норникель