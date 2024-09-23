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"Норникель" рассмотрит добычу золота и меди в Казахстане
"Норникель" рассмотрит добычу золота и меди в Казахстане - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Норникель" рассмотрит добычу золота и меди в Казахстане
"Норникель" рассматривает перспективы сотрудничества по добыче и разработке меди и золота в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:18+0300
2024-09-23T16:18+0300
2024-09-23T16:18+0300
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АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. "Норникель" рассматривает перспективы сотрудничества по добыче и разработке меди и золота в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в понедельник пресс-служба национальной компании Kazakh Invest. "Организована встреча между отечественной юниорской компанией-недропользователем и представителями ПАО "ГМК "Норильский Никель". В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества по добыче и разработке меди и золота в Алматинской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Kazakh Invest. Сообщается, что представители "Норникеля" в настоящее время рассматривают возможность инвестирования в горнорудные проекты в Казахстане и изучают участки недропользования из пула проектов национальной компании. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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россия, казахстан, норникель
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Норникель
"Норникель" рассмотрит добычу золота и меди в Казахстане
Kazakh Invest: "Норникель" рассматривает добычу золота и меди в Казахстане
АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. "Норникель" рассматривает перспективы сотрудничества по добыче и разработке меди и золота в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в понедельник пресс-служба национальной компании Kazakh Invest.
"Организована встреча между отечественной юниорской компанией-недропользователем и представителями ПАО "ГМК "Норильский Никель". В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества по добыче и разработке меди и золота в Алматинской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Kazakh Invest.
Сообщается, что представители "Норникеля" в настоящее время рассматривают возможность инвестирования в горнорудные проекты в Казахстане и изучают участки недропользования из пула проектов национальной компании.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.