https://1prime.ru/20240923/obysk-851722393.html

Суд признал обыск у Бакальчука законным

Суд признал обыск у Бакальчука законным - 23.09.2024, ПРАЙМ

Суд признал обыск у Бакальчука законным

Замоскворецкий суд города Москвы признал проведенный ранее у супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука обыск законным. Об этом сообщили агентству | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T15:19+0300

2024-09-23T15:19+0300

2024-09-23T15:20+0300

происшествия

wildberries

татьяна бакальчук

стрельба

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд города Москвы признал проведенный ранее у супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука обыск законным. Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде.В карточке дела говорится, что "ходатайство следователя удовлетворено". Российское законодательство предусматривает, что если следователь считает необходимым провести обыск безотлагательно, то он не получает судебное решение заранее и проводит данное мероприятие на основании собственного постановления. По окончании обыска, следователь предоставляет все необходимые материалы суду, а последний проверяет законность следственных действий. В среду в офисе компании Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла перестрелка. Согласно данным Следственного комитета РФ, в результате нее пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, два человека погибли. В четверг утром около 7.30 Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Бакальчука задержали на 48 часов. Об этом сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена. Затем он лично сообщил, что уже находится дома. По делу о перестрелке арестованы 30 человек. По словам Татьяны Бакальчук, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве". Она опровергла слова своего мужа о том, что он пришел на переговоры. Бакальчук назвала случившееся неудачной попыткой рейдерского захвата.

https://1prime.ru/20240923/wildberries--851713603.html

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wildberries, татьяна бакальчук, стрельба