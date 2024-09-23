Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров в октябре - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240923/obysk-851722647.html
Россиян предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров в октябре
Россиян предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров в октябре - 23.09.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров в октябре
Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в беседе с РИА Новости назвала причину возможного появления в октябре коротких помех на телевизионных... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T15:20+0300
2024-09-23T15:36+0300
россия
телевизоры
солнце
https://cdnn.1prime.ru/img/83260/92/832609283_0:0:3428:1928_1920x0_80_0_0_f0a8a2c5706bbc54de7219295a0600f3.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в беседе с РИА Новости назвала причину возможного появления в октябре коротких помех на телевизионных экранах.В пресс-службе РТРС заявили, что 27 сентября в РФ начинается солнечная интерференция, которая является сезонным явлением, способным вызывать помехи при приеме телепрограмм. Отмечается, что в течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. При этом ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. "Если заглушит — на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки", — заявили в пресс-службе РТРС.Вместе с тем, в РТРС заверили, что инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, но в ряде случаев Солнцу удается передать свой "привет" непосредственно телезрителю. Кроме того, РТРС напомнила телезрителям, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране является очень коротким солнечным воздействием, которое "само пройдет". Достаточно выключить и через пару минут вновь включить телевизор или приставку, если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), следует заново запустить автопоиск телеканалов в меню.В РТРС также предупредили, что явления интерференции могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября, но не больше двух недель в каждом регионе. На сайте ртрс.рф и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении "Телегид", добавили в РТРС.
https://1prime.ru/20240921/sayt-znakomstv-851697331.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83260/92/832609283_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_00aa23a7d4f3f850576743c922787579.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, телевизоры, солнце
РОССИЯ, телевизоры, Солнце
15:20 23.09.2024 (обновлено: 15:36 23.09.2024)
 
Россиян предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров в октябре

РТРС: на экранах телевизоров в РФ возможны помехи из-за солнечной интерференции

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТрансляция большой пресс-конференции президента РФ В. Путина
Трансляция большой пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в беседе с РИА Новости назвала причину возможного появления в октябре коротких помех на телевизионных экранах.
В пресс-службе РТРС заявили, что 27 сентября в РФ начинается солнечная интерференция, которая является сезонным явлением, способным вызывать помехи при приеме телепрограмм.
Отмечается, что в течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. При этом ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника.
"Если заглушит — на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки", — заявили в пресс-службе РТРС.
Вместе с тем, в РТРС заверили, что инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, но в ряде случаев Солнцу удается передать свой "привет" непосредственно телезрителю.
Кроме того, РТРС напомнила телезрителям, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране является очень коротким солнечным воздействием, которое "само пройдет". Достаточно выключить и через пару минут вновь включить телевизор или приставку, если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), следует заново запустить автопоиск телеканалов в меню.
В РТРС также предупредили, что явления интерференции могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября, но не больше двух недель в каждом регионе.
На сайте ртрс.рф и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении "Телегид", добавили в РТРС.
Сайт знакомств - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
Исследование оценило популярность сайтов для знакомств среди россиян
21 сентября, 07:20
 
РОССИЯтелевизорыСолнце
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала