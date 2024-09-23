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Россиян предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров в октябре

Россиян предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров в октябре - 23.09.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров в октябре

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в беседе с РИА Новости назвала причину возможного появления в октябре коротких помех на телевизионных... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T15:20+0300

2024-09-23T15:20+0300

2024-09-23T15:36+0300

россия

телевизоры

солнце

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в беседе с РИА Новости назвала причину возможного появления в октябре коротких помех на телевизионных экранах.В пресс-службе РТРС заявили, что 27 сентября в РФ начинается солнечная интерференция, которая является сезонным явлением, способным вызывать помехи при приеме телепрограмм. Отмечается, что в течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. При этом ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. "Если заглушит — на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки", — заявили в пресс-службе РТРС.Вместе с тем, в РТРС заверили, что инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, но в ряде случаев Солнцу удается передать свой "привет" непосредственно телезрителю. Кроме того, РТРС напомнила телезрителям, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране является очень коротким солнечным воздействием, которое "само пройдет". Достаточно выключить и через пару минут вновь включить телевизор или приставку, если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), следует заново запустить автопоиск телеканалов в меню.В РТРС также предупредили, что явления интерференции могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября, но не больше двух недель в каждом регионе. На сайте ртрс.рф и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении "Телегид", добавили в РТРС.

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россия, телевизоры, солнце