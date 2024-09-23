https://1prime.ru/20240923/peskov-851718594.html

Песков назвал новый предмет озабоченности Москвы в Европе

Песков назвал новый предмет озабоченности Москвы в Европе - 23.09.2024, ПРАЙМ

Песков назвал новый предмет озабоченности Москвы в Европе

Европе нужно будет выстраивать новую архитектуру безопасности, для чего ей потребуется много усилий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T13:03+0300

2024-09-23T13:03+0300

2024-09-23T13:09+0300

россия

европа

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849937505_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76de074c293308e7230728f0d8efc3ca.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европе нужно будет выстраивать новую архитектуру безопасности, для чего ей потребуется много усилий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что этот фактор в условиях меняющегося миропорядка станет новым предметом озабоченности России в отношении Европы."Конечно же, это (новая архитектура безопасности в Европе - ред.) будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам.Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона о переосмыслении отношений между Европой и Россией в связи с необходимостью задуматься о новой форме организации Европы.

https://1prime.ru/20240920/peskov-851686434.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, дмитрий песков