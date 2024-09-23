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Песков назвал новый предмет озабоченности Москвы в Европе
Песков назвал новый предмет озабоченности Москвы в Европе - 23.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал новый предмет озабоченности Москвы в Европе
Европе нужно будет выстраивать новую архитектуру безопасности, для чего ей потребуется много усилий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T13:03+0300
2024-09-23T13:03+0300
2024-09-23T13:09+0300
россия
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европе нужно будет выстраивать новую архитектуру безопасности, для чего ей потребуется много усилий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что этот фактор в условиях меняющегося миропорядка станет новым предметом озабоченности России в отношении Европы."Конечно же, это (новая архитектура безопасности в Европе - ред.) будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам.Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона о переосмыслении отношений между Европой и Россией в связи с необходимостью задуматься о новой форме организации Европы.
https://1prime.ru/20240920/peskov-851686434.html
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россия, европа, дмитрий песков
РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
Песков назвал новый предмет озабоченности Москвы в Европе
Песков: Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европе нужно будет выстраивать новую архитектуру безопасности, для чего ей потребуется много усилий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что этот фактор в условиях меняющегося миропорядка станет новым предметом озабоченности России в отношении Европы.
"Конечно же, это (новая архитектура безопасности в Европе - ред.) будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам.
Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона о переосмыслении отношений между Европой и Россией в связи с необходимостью задуматься о новой форме организации Европы.
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