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Россия стала покупать почти вдвое больше китайского пива

Россия стала покупать почти вдвое больше китайского пива - 23.09.2024, ПРАЙМ

Россия стала покупать почти вдвое больше китайского пива

Поставки пива из Китая в Россию в августе этого года, по сравнению с августом прошлого, выросли почти в два раза, до максимальных за все время 3,2 миллиона... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T05:47+0300

2024-09-23T05:47+0300

2024-09-23T05:47+0300

россия

китай

пиво

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Поставки пива из Китая в Россию в августе этого года, по сравнению с августом прошлого, выросли почти в два раза, до максимальных за все время 3,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни. Импорт Россией пива из Китая по итогам августа достиг 3,2 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше, чем в августе прошлого года. А за месяц поставки выросли на 8,7%. При этом в августе месячные объемы импорта достигли максимальных значений за все время ведения статистики - с 2015 года. Всего по итогам первых восьми месяцев текущего года РФ импортировала из Китая пива на 17,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за такой же период 2023 года. За весь 2023 год поставки достигли лишь 16,1 миллиона долларов. При этом Россия во всем китайском пивном экспорте в августе заняла третье место, поднявшись туда с пятого, которое занимала в прошлом августе. Первым же рынком сбыта стала Австралия с объемом поставок за август на 3,64 миллиона долларов, а второе место занял Гонконг с объемом в 3,58 миллиона долларов. Суммарный экспорт пива Пекином по итогам августа достиг 39,9 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20240904/pivo-851332899.html

китай

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россия, китай, пиво